S obzirom na predstojećeprometovanja te obveze korištenja zimske opreme () podsjećamo vozače motornih vozila da sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama u uvjetima kada je kolnik prekriven snijegom ili je na kolniku poledica tj. u slučaju nastupanja zimskih uvjeta na cestama vozila moraju imati propisanuPod zimskom opremom sukladnoza vozila čija najveća dopuštena masaod 3,5 tona, podrazumijevaju sena svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.Pod zimskom opremom teretnih automobila i autobusa podrazumijevaju se. Teretna vozila i autobusi koji zbog tehničkih razlogalance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima. Na vozila sepostavljati gume s čavlima, a gume na vozilima moraju odgovarati dimenzijama u prometnoj dozvoli. Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), po konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču).Vozač motornog vozila dužan je prije uključivanja u promet,zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.Iznimno od navedenih odredbi na temelju Odluke o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj propisana je obaveza korištenja zimske opreme u razdoblju od 15. studenog 2020. do 15. travnja 2021. godine koja se odnosi na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika na zimskim dionicama. Zimske dionice javnih cesta na području Postaje prometne policije Osijek su Državne ceste broj:Pozivamo sve vozače date da vožnju prilagode stanju na cesti i uvjetima vidljivosti, pri vožnji u kolonama povećaju razmak između vozila imajući na umu duži zaustavni put, izbjegavaju nagla kočenja i nagle promjene smjera kretanja, pravovremeno pomoću pokazivača smjerova daju ostalim vozačima do znanja da će skrenuti vozilom, pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“ zbog toga na tim mjestima pozivamo vozače na osobit oprez. - izvijestila je