Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

, poput svih ostalih ustanova visokog obrazovanja u Hrvatskoj, prolazi krozuslijed pandemije koronavirusa, izvještava Osječka televizija No, u mnoštvukojima smo svakodnevno okruženi, na osječkom Sveučilištu ima i dobrih vijesti. Nastava se i dalje većim dijelom odvijaJoš jedna izrazito dobra vijest je ta što je iznimnozaraze Covidom-19. Iako se u početku mislilo da bi upravo fakulteti mogli biti izvorišta zaraze, podaci s osječkog Sveučilišta toPrema riječima prorektorice za nastavu i studente Sveučilišta, ukupan broj profesora i djelatnika Sveučilišta koji su ili zaraženi ili u samoizolaciji kreće se oko. Broj zaraženih studenata još je manji jer njih je tekšto je odlična stopa na razini cijele države.To je ujedno i dokaz da je sadašnji model rada na 3000 kolegija. Od oko 3000 predmeta koji se izvode u ovom semestru na osječkom Sveučilištu, nešto više od polovice (1500 predmeta) izvodi se, jedan dio se izvodi, dakle kombinacijom, dok se oko 500 kolegija izvodi online (na daljinu).Kada je riječ o nastavi, na pravu i ekonomiji nastava se u većem dijelu izvodi, no zato najviše trpe studenti. Naime, blokade na polju biomedicine odnose se na otežano izvođenje laboratorijskih vježbi obzirom da se bolnicu ovih dana izbjegava dodatno opterećivati. No, čim se stvore uvjeti za to, laboratorijske vježbe će biti naknadno odrađene, kaže Farkaš.No, to što studenti biomedicine imajuovih dana ne znači da sjede skrštenih ruku. Jedan dio njih iskazao jetako što su se odazvali pozivui stavili se na raspolaganje osječkoj bolnici kao ispomoć.Pandemija koronavirusa raskrinkala je i velikukako će virtualna nastava moći nadomjestiti predavanja uživo, tvrdi Farkaš. Sada se došlo do spoznaje da virtualna nastava na daljinu ne može zamijeniti neposrednu nastavu i odnos nastavnika, znanstvenika i istraživača s njihovim studentima.