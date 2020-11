udruga Spiritus OS

udrugom za psihosocijalne potrebe “Amadea“

Hrvatskom zavodom za zapošljavanje

Edukacijom i cjeloživotnim učenjem do zapošljavanja marginaliziranih skupina

ESF, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Ivana Dundović

Kako je dugo trajna nezaposlenost postala je ozbiljan problem u Hrvatskoj i to ponajviše u dvije dobne skupine: Mlade osobe do 29 godina, s nezaposlenosti duljom od 6 mjeseci, te osobe starije od 30 godina s nezaposlenosti duljom od 12 mjeseci, odnosno godinu dana osmislili smo projekt u kojem dodatno osposobljavamo ukupno 30 nezaposlenih osoba putem programa za gerontodomaćice i njegovateljice starijih osoba. Do današnjeg dana, uspješno je educirano 17 pripadnica navedene skupine te su im uručene svjedodžbe

Cilj projekta je integracija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada u okruženje u kojem žive, razvijanje programa pomoći u lokalnoj zajednici, cjeloživotno učenje, te rad na povećanju kvalitete života, njihovo uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice. Isto se postiže kroz edukaciju nezaposlenih osoba , što za krajnji cilj ima integraciju istih u okruženje u kojem žive, razvijanje programa pomoći u lokalnoj zajednici

Učinkoviti ljudski potencijali

Hrvatska je prema vrijednostima evidentiranima u prosincu 2016. bila na petom mjestu u EU po visini prosječne stope nezaposlenosti što u nepovoljan položaj stavlja marginalizirane skupine koje stoga teško dolaze do zaposlenja što za sobom vuče i prijetnju dugotrajne nezaposlenosti, socijalne isključenosti i siromaštvo, nisku razinu samopoštovanja, nisku razinu motivacije, nedostatak mekih socijalnih vještina i ključnih kompetencija za zapošljavanje, kao i nisku razinu obrazovanja i nedostatak radnog iskustva

dugotrajno nezaposlenih osoba

098/890 063 ili 031 / 814 920

Tekst i foto: Ivan Jeronim Kalajžić

Još u listopadu 2019. godineu partnerstvu saiz Đakova teje započela s provedbom projekta pod nazivom: “”, financiran iz, u sklopu javnog pozivaViše o samom projektu će nam je rekla voditeljica projekta, koja je ujedno i izvršna direktorica udruge.“., napominje DundovićRazlika između njegovateljice i gerontodomaćice je u (ne)mogućnosti davanja lijeka i/ili obroka, te zdravstvene skrbi starijih osoba. Po završetku obje edukacije dobivamo osobu koja može preuzeti kompletnu skrb za stariji osobu na svim razinama pomoći u kući. Kako bi se projektnim aktivnostima što bolje pridonijelo prioritetnim osima u okviru Operativnog programa „“ 2014. – 2020. Korisnici će tijekom projekta proći kroz pet radionica psiho - socijalne podrške, i pri završetku radionica će voditelj i zamjenik voditelja provesti dodatne radionice za korisnike, i to radionice pisanja životopisa u Europass formatu, pripreme na razgovor za posao te intervju s poslodavcem.ističe Dundović te napominje kako se upravo se ovim projektom želi utjecati na sve navedeno jer bi nezaposlene osobe posebice pripadnici marginalizirane skupine i osobe s invaliditetom stekle određenu edukaciju i radno iskustvo koje bi značajno utjecalo na uklanjanje prepreka na tržištu rada.Dosadašnjim radom, projekt se već pokazuje uspješnim, te se nadamo da će i buduće provedbe samo dodatno potaknuti prijavu, kako bi napravile prvi korak ka zaposlenju. U konačnici Dundović napominje kako još postoje četiri otvorena mjesta koja će se popuniti na proljeće te da se svi koji su zainteresirani mogu javiti na brojeve, na adrese elektronske pošteiliili osobno u ured udruge Spiritus na adresi Stjepana Radića 5 u Osijeku ili udruge Amadea na adresi Frankopanska ul. 3, 31400, Đakovo.