Proteklog vikenda, 7. i 8. studenoga 2020. u 25m bazenuodržan jekoji je diou sezoni 2020/21. Na mitingu je nastupilo ukupnoiz, uključujući i nastupe brojnih reprezentativaca susjednih zemalja te ponajboljih plivačica i plivača iz Hrvatske. U jutarnjem dijelu plivale su se kvalifikacijske, a u popodnevnom dijelu finalne utrke.je predstavljalo. Naglasak je bio na nastupima mlađih juniora uz već iskusnuNajvrjednija postignuća na natjecanju su osvojene dvije medalje i to zlato i broncate 2 nastupa u „A“ finalima. Putem jutarnjih kvalifikacija izborili smo 2 „A“ finala, 1 „B“ finale i 6 „C“ finala.je nastupila na 50 i 100 leđno. Izborila je A finale u obje discipline. U jačoj disciplini, 50 leđno je izborila 4. mjesto (29,76), dok je na 100 leđno zauzela 7. mjesto (1:05,25).u kategoriji mlađih juniora je osvojio 1. mjesto na 50 slobodno s rekordom i rezultatom 24,63, a na 100 slobodno (54,09) je osvojio 3. mjesto. Na 100 leđno plasira se na 4. mjesto (1:02,62), 200 leđno (2:17,86)., 50 slobodno (26,14) 5. mjesto mlađih juniora C finale, 100 slobodno (57,49), 100 leptir (1:08,30), 50 leptir C finale 6. mjesto (29,27)., 100 slobodno (59,04), 100 leptir (1:07,97), 200 prsno (2:44,96), 200 slobodno (2:11,88 )., 200 prsno (2:43,19), 100 slobodno (1:01,99), 100 prsno (1:16,78 )., 50 slobodno (25,25), 50 prsno (31,35), 50 leptir (27,05)., 50 slobodno (25,86), 100 slobodno (58,44), 50 leđno (30,63), 50 leptir (28,14)., 50 slobodno (28,54), 100 slobodno (1:02,85)., 50 prsno (38,41) C finale 1.mjesto, 100 prsno C finale 6. mjesto (1:26,02), 200 prsno (3:07,55).200 slobodno (2:00,16), 400 slobodno (4:11,13), 1500 slobodno (16:38,77).Zaključak: vrlo dobar ukupan nastup naših plivača koji su u 32 utrke otplivali 23 osobna rekorda.Tekst i foto: PK Osijek