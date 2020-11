Filozofskom fakultetu Osijek

Otvorenog četvrtka

Emocionalna inteligencija – put ka sreći?

Ana Babić Čikeš

Tekst i foto: Domagoj Kostanjevac

Najava:

U četvrtak, 5. studenog 2020. u učionici 54 naodržalo se prvo predavanje u sklopu devetog ciklusa. Predavanjeodržala je doc. dr. sc.Definiravši pojam, predavačica je publiku upoznala s različitim razinama na kojima se emocionalna inteligencija pojavljuje i kako utječe na naš život (npr. kako utječe na naše ponašanje, pamćenje, kako razumijemo različite emocije itd.). Znanstvenike zanima doprinosi li i u kojoj mjeri emocionalna inteligencija emocionalnom zdravlju. Sam se konstrukt mjeri samoprocjenama i procjenama drugih ljudi te različitim testovima. Na predavanju smo mogli saznati da su emocionalna i opća inteligencija nisko do umjereno povezani, a da najveći doprinos akademskom uspjehu emocionalna inteligencija ima zapravo kroz sposobnosti razumijevanja i upravljanja emocijama, ali taj doprinos sigurno nije veći od opće inteligencije. Također emocionalna inteligencija ima pozitivan doprinos našem mentalnom i fizičkom zdravlju, npr. viša emocionalna inteligencija povezana je s nižom depresivnošću i anksioznošću. Razvoj sposobnosti emocionalne inteligencije intenzivan je u prvim godinama života i u predškolskom razdoblju, no nastavlja se i dalje. On se može poticati tako da se uzme u obzir važnost duha vremena, radi na sebi, ali i da se socio-emocionalno učenje uključi u kurikulum.Odgovor na pitanje iz naslova predavanja jest da emocionalna inteligencija. Ona može učiniti život ljepšim i boljim u nekim vidovima, ali ima još mnogo čimbenika na putu do sreće.