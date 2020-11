Puli, Rijeci, Zadru i Osijeku

Kao i u tri najveće, ranije spomenute, zračne luke, pad broja putnika u listopadu se nastavio i u. Razlog tome je jednostavan - ranijisezonskih linija koje su i ovako prometovale reducirano u odnosu na prošlogodišnji ljetni red letenja koji upravo završava s krajem listopada.Prekou listopadu ove godine putovalo je svegaU usporedbi s prošlogodišnjim listopadom, riječ je o. Naime, istog mjeseca 2019. godine ove su zračne luke imaleU listopadu 2019. godineimala je, ovog listopada svega! Ukupno je, od 01. siječnja do 31. listopada ove godine kroz pulsku zračnu luku prošlo(u istom razdoblju prošle godine). Zračna luka Pula u prvih 10 mjeseci ove godine bilježi pad broja putnika od 89,37% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.u listopadu ove godine imala je, dok je istog mjeseca prošle godine kroz nju prošlo. Od siječnja do kraja listopada Rijeka bilježi(isto razdoblje prošle godine). Rijeka je trenutno na 13,6% prošlogodišnjeg prometa!prethodnog je mjeseca imala. Istog mjeseca prošle godine u ovoj je zračnoj luci bilo! Od siječnja do kraja listopada ove godine u Zadru je bilo, dok je prošle godine u istom periodu opsluženou listopadu ove godine imala je svega, dok je u istom mjesecu prošle godine zabilježeno. U periodu od siječnja do kraja listopada, kroz osječku je zračnu luku prošlo(isto razdoblje 2019. godine -).U prvih 10 mjeseci Osijek bilježi pad broja putnika od 86% u usporedbi s prošlom godinom.Pad broja putnika u ove četiri zračne luke svakako će se nastaviti i u sljedeća dva mjeseca ove godine, osobito iz razloga što ni jedna od navedenih zračnih lukado kraja 2020. godine. Navedene zračne luke trenutno su otvorene samo za ad-hoc upite te domaći promet koji obavljaju