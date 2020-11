poljoprivredi i ruralnom razvoju

Osječko-baranjske županije

3,03 milijuna kuna

Ivan Anušić

113 korisnika

90 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, 5 obrta, 5 trgovačkih društava, 9 jedinica lokalne samouprave, 3 udruge i jedna znanstvena ustanova

1.487.589,00 kuna

Osječko-baranjska županija kontinuirano pomaže poljoprivrednicima, poduzetnicima, OPG-ovima i svima koji rade i pokušavaju održati normalan život na području naše županije. Ukupni iznos potpora svake godine se povećava, pa će ove godine iznositi više od 17 milijuna kuna, od čega danas dodjeljujemo 1,5 milijun kuna za poljoprivrednike. Potpore su izrazito bitne i zbog pandemije koja je napravila veliku štetu poljoprivrednicima i svima koji se bave poduzetništvom, a Županija se odlučila za dodjelu potpora za skupine poljoprivrednika i poduzetnika koje su najugroženije te nisu obuhvaćene državnim potporama

100 milijuna kuna

voćarstvom i povrtlarstvom

sušara i pakirnica i sortirnica

Silva Wendling

Visina potpora je do 70.000,00 kuna i ovisi o vrsti potpore, kategoriji podnositelja zahtjeva (mladi poljoprivrednici imaju do 50 posto veće iznose potpora), broju grla i visini ulaganja prihvatljivih troškova. Intenzitet potpora za uređenje ruralnog prostora u kojem su korisnici jedinice lokalne samouprave iznosi do 50 posto prihvatljivih troškova

14 vrsta potpora

do 1. prosinca 2020.

Tekst i foto: OBZ.hr

Za potporeu proračunuza 2020. godinu planirano je ukupno, a na temelju dosadašnjih prijava na javne pozive danas (4. studenoga 2020. godine) županpotpisao je ugovore sa. Potpisnici ugovora su, a odobreno im je ukupno. Uz poštivanje epidemioloških mjera potpisivanje ugovora održano je u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije.- rekao je župan Ivan Anušić.Naglasio je kako je obveza Županije pomoći poduzetnicima, i to ne samo potporama nego i izgradnjom infrastrukture poput sustava navodnjavanja i drugih projekata. Najavio je kako će najvjerojatnije idući tjedan biti raspisan javni natječaj za izvođača radova Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Gospodarskoj zoni Nemetin. Projekt je vrijedan oko, konkretno će pomoći poljoprivrednicima i svima koji se bave, a u tom sustavu bit će i, ali i linija za ekološku obradu voća i povrća.Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivreduističe da je intenzitet danas dodijeljenih potpora različit, a kreće se od 50 do 100 posto. -, kazala je.Javni pozivi za dodjelu(mladim poljoprivrednicima, oštećenicima u slučaju elementarne nepogode, za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima, očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda, unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu, uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu, poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka, dobrobit životinja, istraživačke projekte u poljoprivredi, ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje, sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranje robne marke poljoprivrednih proizvoda, manifestacije i uređenje ruralnog prostora) objavljeni su 2. i 16. ožujka 2020. godine, a otvoreni sugodine, osim Javnog poziva za dodjelu potpora za manifestacije koji je otvoren do 15. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja sredstava za pojedine mjere potpora.