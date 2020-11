Održivi razvoj

Projekt UZBRDO

je tema koja se najbolje uči kroz iskustvo i praksu. Kao izvrstan model pokazale su se terenske nastave 10 partnerskih osnovnih škola iz dvije najistočnije županije u RH u „“, zaključili su učenici pri dolasku. U njoj osim što nema zidova, nema ni knjiga. U ovoj učionici se uči kroz promatranje, kroz aktivan rad i timsku suradnju. Ovdje ćete zamijetiti sve životne oblike, od minerala, biljaka, pa i bogatog svijeta kukaca. Živa knjižnica su-odnosnog svijeta čovjeka i prirode smještena u, dovoljan je poticaj za otkrivanje nepoznatog.Krozigara timskog rada, izradu povišenih drvenih gredica, permakulturno vrtlarenje, gradnju hotela za kukce i živopisni razgovor o održivosti, uspjeli smo doživljajnim pristupom zahvatiti u razna područja održivog razvoja i djeci prenijeti životne vještine za održivost.Osnaženog samopouzdanja, odgovorno su baratali alatom: mjerili, pilili, zakucavali, plijevili i sadili... A najvažnije od svega, pomagali su jedni drugima i međusobno se podržavali te se dobro zabavili.Provedene aktivnosti su primjerene svim dobima djece, pa su tako i sudjelovala djeca od 1. do 8. razreda. Ono što je svima bilo zajedničko su doživljaji i dojmovi, s kojima su se puni ushićenja vratili u školu.Vrijednosti kojima se nauče kroz doživljajne aktivnosti, pomno biranog sadržaja i metodike, traju dugoročno i ostavljaju efekt na kasniji odabir kvalitete života. To najbolje znaju oni koji su imali priliku posjećivati bake i djedove na selima, koliko je taj dio djetinjstva obilježen pozitivnih utjecajem na daljnji razvoj osobnosti.Komentari koje smo mogli čuti su: „“ i „“, a to nam je sasvim dovoljno da razmotrimo kako se trenutni obrazovni sustav može obogatiti s upravo ovakvim sadržajima i metodama u svrhu izgradnje zdravije, samostalnije i odgovornije djece.je pod pokroviteljstvomprograma suradnje i. Nositelj projekta je Nansen dijalog centar, a udrugaje projektni partner, zajedno sa svih 10 osnovnih škola koje sudjeluju u aktivnostima.