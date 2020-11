Rotary kluba Josip Juraj Strossmayer

[Foto: Neven Marić][24.10.2020.]

Tekst i foto: Davor Lončarić/Radio Osijek

Predstavniciiz Osijeka predali su danas donacijuprikupljeno je ukojom se željelo upozoriti naNaosječki Rotary klub Josip Juraj Strossmayer uz potporuorganizirao jeu kojoj su uz plaćanje kotizacije sudjelovale cijele obitelji, a kako je rekao predsjednik klubauključili su se tom akcijom u globalnu akciju rotarijanaca "kojima je jedan od glavnih ciljeva borba protiv dječje paralize. Osječki klub odlučio je dio sredstava usmjeriti ka lokalnoj zajednici tako da su odlučilidonirati SOS Dječjem selu u Ladimirevcima.Predstavnici RC J.J. Strossmayer simbolično su djeciza sudjelovanje u utrci, iako im je to zbogbilo onemogućeno. Ponagrade za kupnjudobilo je devetero djece iz SOS Dječjeg sela, a riječ je o djeci koja su ove godine krenula u srednju školu.Na donacijama se, osim djece, zahvalio i direktor SOS Dječjeg sela u Ladimirevcimakoji je izjavio kako je svaka pomoć dobrodošla, ne samo kao financijska potpora nego i kao pružanjedjeci da nisu sama te da postoje ljudi i zajednica koji se o njima brinu. Podsjetio je kako se danas u Ladimirevcima nalazibez odgovarajuće roditeljske skrbi, a djeca su raspoređena u 16 zamjenskih obitelji. Redovito idu u školu i izvršavaju svoje obveze, a kada krenu u srednju školu u Osijek ili na fakultete SOS Dječje selo brine o njima u posebnim zajednicama u gradu.Relić dodaje kako se i obitelji u SOS Dječjem selu suočavaju s problemima koje je izazvala pandemija koronavirusa, no do sadai djeca redovito idu u školu. Sa zahvalnošću je istaknuo kako nisu smanjene ni donatorske akcije iako se zbog koronavirusa održava puno manje javnih manifestacija. Unatoč tomu, redoviti sponzori organiziraju brojne aktivnosti i snalaze se u prikupljanju pomoći, ali se sve to organizira bez javnosti i medijske pozornosti, kako bi se izbjegla okupljanja većeg broja ljudi i moguće širenje zaraze.