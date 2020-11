Divljih odlagališta otpada

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

od danas bi trebalo biti. Naime, s radom je započelou Bilju vrijednoReciklažno dvorište se nalazi na kraju, na prostorukoju je općina sustavno sanirala, a od danas je otvoreno svim korisnicima koji tamo mogu odlagati čakUkupna vrijednost radova na izgradnji Reciklažnog dvorišta je gotovo, od čega jedošlo od resornog(uz sufinanciranje iz fondova Europske unije u iznosu od tri i pol milijuna), dok je Općina izdvojila okoiz svog proračuna.Načelnik Općineistaknuo je kako projekt obuhvaća ne samo građevinske radove, već i edukativne aktivnosti u suradnji s vrtićem i osnovnom školom u Bilju, a radit će se i dvojezične brošure na hrvatskom i mađarskom jeziku, koje će biti podijeljene svim domaćinstvima na području osam naselja općine. „“, rekao je Cickaj.Zanimljivost ovog reciklažnog dvorišta jest to što se ovdje otpad odvaja pou Hrvatskoj, jer građani na pojedinim vrstama otpada mogu čak i. U Bilju funkcionira tzv. okolišni poticaj, odnosno financijska naknada, gdje se korisnike motivira i stimulira da donose određene vrste otpada u reciklažno dvorište () i za to dobiju poticajnu naknadu. „“, izjavio je, direktor tvrtke, koja sada upravlja s 11 reciklažnih dvorišta, od čega 5 fiksnih i 6 mobilnih..U reciklažnom dvorištu moguće je, osim odlaganja otpada,. To se odnosi nai sve ostale koji su u istom sustavu.Radno vrijeme reciklažnog dvorišta u Bilju je svakog radnog dana, a subotomdok je u slučaju veće količine otpada moguće dogovoriti zbrinjavanje i izvan radnog vremena.