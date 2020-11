Popunjenost kapaciteta osječkog KBC-a u ovom je trenutku 60 posto, hospitalizirano je oko 120 bolesnika, dvadesetak je na respiratoru. Stanje nije dramatično, ali brojke iz dana u dan rastu

Važan je čimbenik povezivanje i suradnja zdravstvenih ustanova koje djeluju u Osječko-baranjskoj županiji, kako bi se pacijenti sustavno usmjeravali i zbrinjavali. Stanje u osječkom KBC-u dobro je i zahvaljujući suradnji s našičkom bolnicom koja je takozvana "covid bolnica“, što omogućuje brzu izmjenu bolesnika u slučaju veće potrebe za hospitalizacijom

Vjerujemo da će, kako brojke pokazuju tendenciju rasta, naša organizacija sustava odgovoriti izazovima epidemije

", izjavio je u interviewu za Radio Osijek voditeljPrema njegovim riječima, kapaciteti osječkog KBC-a za sada su. Osigurano je, s time da postoji mogućnost, ako bude potrebno, na rezervnim pozicijama. Slična je situacija uu kojem je trenutačno dvadesetak bolesnika na respiratoru.Testiranje je jedna od najvažnijih stvari za kontrolu epidemije COVID-a, u koordinaciji sa. Ono što obećava je to što su jučerašnja testiranja pokazalapozitivnih bolesnika u odnosu na ukupan broj testiranih i taj bi trend trebalo zadržati.No, bez obzira na to, dr. Drenjančevićkako su to i dalje velike brojke pa poziva građane na oprez jer, kako kaže, „“.Vezano uz organizaciju kapaciteta u drugim bolnicama, Drenjančević kaže kako je tojer premještaj dijela bolesnika uosigurava dodatni kapacitet osječkom KBC-u. „“.Tome će od velike pomoći biti i najavljenojer će se moći lakše i brže koordinirati smještaj i premještaj bolesnika.“, zaključio je Drenjančević.