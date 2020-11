jesensko vrijeme

sunčano

15°C

tmurne oblake

18°C

kiša

14°C

kišobran

sjeverozapadni vjetar

12°C

Razvedravanje

radove na otvorenom

provjetravanje prostora

12°C

Tekst: Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Prvi tjedan u studenom počinje uz pravo. Danas će prevladavati djelomice, bez vjetra, a dnevna temperatura doUtorak će započeti uz, a slično vrijeme bit će i tijekom dana. Dnevna temperatura do. Iako će u srijedu prevladavati djelomično sunčano, u noći sa srijede na četvrtak stižei lagani pad temperature - dnevna temperatura doU četvrtak će vam trebati. Uz pretežno oblačno vrijeme zapuhat će slab do umjeren, a dnevna temperatura doočekujemo u petak, odnosno za vikend. Uz nešto nižu dnevnu, ali i jutarnju temperaturu vikend možemo iskoristiti za, ali i zaBez vjetra, dnevna temperatura za vikend do