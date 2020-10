181 osobu

U zadnja 24 sata pozitivan nalaz na koronavirus utvrđen je zas područja, a testirano je ukupno, i to 415 u Kliničkom bolničkom centru Osijek i 85 u Zavodu za javno zdravstvo OBŽ. Na žalost, jučer sukoje su bile hospitalizirane u Respiracijskom centru KBC-a; žena iz Šaga rođena 1939. godine, muškarac iz Višnjevca rođen 1929. godine te muškarac iz Osijeka rođen 1954. godine. Uz COVID-19 svi su imali i druga teža oboljenja.Najviše pozitivnih nalaza opet je u(68 ), odnosno 84 s prigradskim naseljima (). Slijede13 (15 s prigradskim naseljem),(10 s prigradskim naseljima),(7 s prigradskim naseljem),(7 s prigradskim naseljima),, a po tri imajuPo dvije novozaražene osobe su iz, a po jednu imajuNovopozitivnim osobama jučer je obuhvaćeno 4Na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek trenutno se nalazikoje su oboljele od COVID-19, što je čaknego prethodnog dana, s tim da jena respiratoru. Osam oboljelih osoba hospitalizirano je uPrema podacima pristiglim u Zavod za javno zdravstvo OBŽ samoizolacija je u zadnja 24 sata određena zapozitivnih osoba, a pod tom mjerom je ukupnoPolicija je provela 32 samoinicijativne provjere osoba u samoizolaciji te dvije provjere po dojavi građana, no nije utvrđeno kršenje te mjere.Povodom predstojećeg vikenda, blagdanaponovno upozorava i moli građane na odgovorno ponašanje na svim okupljanjima, pa tako i prilikom posjeta grobljima, gdje će sukladno epidemiološkoj situaciji i uputama, biti organizirana ikoja će građanima davati upute o ponašanju te obavljati njihovu kontrolu, od nošenja zaštitnih maski i držanja fizičke distance do drugih pravila poput načina prodaje cvijeća i svijeća.Stožer ujedno apelira na sve građane, pogotovo osobe koje planiraju organizirati javna okupljanja (poputi slično) da su takva okupljanja u sadašnjoj epidemiološkoj situacijite predstavljaju prevelik rizik za širenje virusa. - izvijestio je