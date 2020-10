Svih svetih

Tekst i foto: Osijek031.com

S obzirom na to da se bliži blagdan, dan kada se prisjećamo onih koji višei palimo svijeće njima u spomen, portal Osijek031.com donosi vamjer se radi o državnom blagdanu pa je radno vrijeme drugačije no inače.Zeleno polje - Višnjevac - Zeleno poljeprometovati će: - 01. studenog prema ustaljenim voznim redovima za subotu.Bikara - Mačkamama - Kolodvor - Trg Ante Starčevića - Bikaraprometovati će: - 01. studenog prema ustaljenim voznim redovima za radni dan.- 01. studenog prema ustaljenim voznim redovima za subotu.Također, za 01. studeni uvode se i dodatni privremeni vozni redovi 34, 35 i 38 (umjesto VR 28 ), prema Centralnom i Donjogradskom groblju.Vožnje na privremenim voznim redovimaPrvi polazak od Mio-a u 07,00 sati, i dalje svakih 60 min. do 18,00 sati.Prvi polazak sa Centralnog groblja u 07,30 sati, i dalje svakih 60 min. do 18,30 sati.Prvi polazak sa Mačkamame u 06,55 sati, i dalje svakih 20 min. do 18,10 sati.Prvi polazak sa Centralnog groblja u 07,00 sati, i dalje svakih 20 min. do 18,20 sati.Prvi polazak sa Juga II u 06,30 sati, i dalje svakih 30 min. do 18,30 sati.Prvi polazak sa Donjogradskog groblja u 06,45 sati, i dalje svakih 30 min. do 18,45 sati.Mole se svi sugrađani da se odgovorno ponašaju u vozilima javnog prijevoza, poštujući sve upute koje je dao HZJZ o zaštiti mogućeg širenja zaraznih bolesti u zatvorenim prostorima.- Obvezna je dezinfekcija ruku putem dezinfekcijskih dozatora!- Obvezno korištenje zaštitne maske!!!- Obvezna je prijava valjanom karticom!!Dnevno dežurstvo u dane blagdana organizirano je u ljekarni Centar (Trg Ante Starčevića 7, Osijek)- od 7:00 do 20:00 sati- od 7:00 do 22:00 sataSv. L.B. Mandića i Josipa Jurja Strossmayera - od 8:00 do 14:00 satiZeleno polje - od 8:00 do 14:00 satiJ.J. Strossmayera - od 8:00 do 14:00 satiSv. Leopolda B. Mandića - od 7:00 do 20:00 satKneza Trpimira - od 8:00 do 20:00 satiStrossmayerova - od 8:00 do 18:00 satiSvilajska od 8:00 do 21:00 sat- od 8:00 do 13:00 sati (osim Trg Bana Jelačića, Vukovarska 27D, Svilajska 31 A -- trgovine, (CineStar: 10:30 - 23:00 sata, GBowling: 15:00 - 23:00 sata, Luckia Casino: 00:00 - 24:00 sata)