U zadnja 24 sata za područjeutvrđen je pozitivan nalaz na koronavirus za, što jezaraženih u jednom danu od početka epidemije. Testirano je ukupno(451 u Kliničkom bolničkom centru Osijek i 123 u Zavodu za javno zdravstvo OBŽ).Najviše pozitivnih nalaza bilo je u(73), odnosno s prigradskim naseljima (10,6,4,po 1) na području Grada Osijeka ukupno je novopozitivno 95 osoba. Slijede17 (odnosno 24 s prigradskim naseljima5,po 1),11 (odnosno 16 s prigradskim naseljima2 tepo 1),10 (odnosno 19 s prigradskim naseljima(8 ) i1),6 (odnosno 13 s prigradskim naseljima4 i3),8,6,4, a po tri imajuPo dvije novozaražene osobe su iz, a po jednu imaju. Novopozitivnim osobama obuhvaćeno je čak 52 naselja, također najviše do sada.Na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek trenutno se nalazikoje su oboljele od COVID-19 od kojih jena respiratoru. Devet oboljelih osoba hospitalizirano je u. U KBC-u je preminula jedna osoba oboljela od COVID-19, a riječ je o muškoj osobi iz Valpova (rođen 1954. godine).Prema podacimasamoizolacija je u zadnja 24 sata određena zapozitivnih osoba, a pod tom mjerom je ukupnoPolicija je provelapoštivanja mjere samoizolacije, a nije utvrđen ni jedan slučaj kršenja nego su svi zatečeni na prijavljenoj adresi.Načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županijedanas je istaknuo kako je epidemiološka situacija na području županije- kazao je.- rekao je ravnatelj Opće županijske bolnice Našice dr.Ravnatelj KBC-a Osijek dr.ističe da je riječ o aktiviranju sekundarnih kapaciteta za COVID, i to prije aktiviranja sportskih dvorana koje su zadnja opcija (nakon iskorištenja svih bolničkih kapaciteta). Naglašava da će svi pacijenti našičke bolnice kojima treba druga vrsta medicinskih usluga biti zbrinuti u KBC-u Osijek.Pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijekkaže kako je odlukom da se svina području OBŽ stave u funkciju za liječenje COVID bolesnika nastala i potreba da se počnu pripremati i dodatni izvanbolnički kapaciteti. Stoga je odlučeno da se za tu namjenu ponovno aktivira dvoranau Osijeku, u koju će se narednih dana prebaciti potrebna oprema. Na prijedlog Osječko-baranjske županije potpisan je i sporazum o korištenju centraza sve pozitivne osobe koje nemaju znakove bolesti (asimptomatske) te za osobe u samoizolaciji. Na raspolaganju jes mogućnošću proširenja za još, a primjena počinje od 1. studenoga.Ravnateljstvo KBC-a Osijek danas je obavijestilo građane da je od 1. studenoga za testiranje na SARS_CoV-2 potrebno(tel. brojsvakim radnim danom od 8.30 do 10.30 sati), a odnosi se na kontakte s pozitivnim osobama ili simptomatske bolesnike upućene od strane primarne zdravstvene zaštite ili Službe za epidemiologiju. Naglašava se kako se ne moraju naručivati svi korisnici koji trebaju biti hospitalizirani ili im je potreban test za dijagnostičke postupke u bolnicama. - izvijestio je