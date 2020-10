ptice na grani

Tekst i foto: Osijek031.com

Kao što već i legendarneznaju, gradnja, jedne od najvećih privatnih investicija u gradu od osamostaljenja države, koji će se nalaziti u zapadnom dijelu Osijeka, odmah do mađarske Retfale, financira seNo, to nije i jedini objekt koji su naši susjedi obnovili, kojega grade ili na kojega su „“.Kako piše Glas Slavonije , prošle je godine u Osijeku, u Gackoj ulici, otvoren mađarski učenički dom , smješten uz, namijenjen za pripadnike mađarske nacionalne manjine iz cijele Hrvatske kao jedina odgojno-obrazovna ustanova s vrtićem, osnovnom i srednjom školom s nastavom na mađarskom jeziku u Hrvatskoj. Posljednjih godina i u Baranji se bilježi više realiziranih investicija u uređenje tzv. mađarskih domova kulture.Prije nekoliko dana objavljeno je kako jepotencijalni kupac zgrade i vrta bivše, odnosno, na raskrižju Radićeve i Ulice Hrvatske Republike.Idućeg tjedna održat će se sjednicana kojoj je jedna od točaka dnevnog reda i ona o zahtjevu vlasnika Ugostiteljske škole, zagrebačke tvrtke Lobing, o očitovanju Županije o pravu prvokupa. Budući je riječ o nekretnini koja se vodi kao, vlasnik je dužan prvo je ponuditi državi, odnosno lokalnoj upravi na čijem se području nekretnina nalazi. No, u materijalima za predstojeću županijsku sjednicu stoji kako u Županiji „“, u kom slučaju objekt može ići na prodaju i to za već poznatu cijenu odNedavno se pred vijećnicimanašlo pitanje o pravu prvokupa još jedne zgrade označene kao kulturno dobro -, poznatije kao, u Istarskoj ulici. U njoj već dugi niz godina djeluje STV i dio drugih elektronskih medija. No, vlasnici su se odlučili za prodaju te nekretnine i ovdje bi ubuduće trebao biti Generalni mađarski konzulat u Osijeku koji se trenutno nalazi na Vijencu Ivana Mažuranića.Mađarima je još zanimljiv i. Riječ je o nekoć reprezentativnom, a danasobjektu u Kapucinskoj ulici, koji se također nudi na prodaju, no za sada se ne zna ishod ovih pregovora.Ostvare li se svi ovi pregovori oko nekretninskih ulaganja kapitala iz nama susjedne sjeverne zemlje, ova bi ulaganja mogla vrijednim starim zgradama u gradu udahnuti novi život, zaključuje Glas Slavonije