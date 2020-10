kriznim vremenima

[Sponzorirani članak]

Pri odabiru životnog puta, a posebice u, mladi često postavljaju pitanjefakultetskog obrazovanja - hoću li pronaći radno mjesto nakon završetka studija?Naveć je godinama prepoznataza mladim stručnjacima u području. Obrazovanje za budućnost znači ulagati u znanje koje prati korak s vremenom, omogućuje prilagodbu, a toga su itekako svjesni naVelika potražnja za studentima sinformatičkim vještinama, ili koji pak studiraju u interdisciplinarnom području kombinirajući znanja iz, osigurava posao studentima FOI-ja, no studentima je iznimno važno da tijekom obrazovanja shvate koji je njihov pravi potencijal i u kojem smjeru će krenuti, kako bi jednog dana zaista bili stručnjaci u svom području rada.– istaknuli su poslodavci, sudionici 9. Tjedna karijera koji se od 19. do 23. listopada održao, gotovo u cijelosti online, naKroz, koji je uključivao gotovorazličitih aktivnosti povezanih s tehnološkim inovacijama, ali i poslovnim aspektima struke,svih godina i smjerova FOI-ja imalo je prilike upoznati se s predstavnicima čakFOI-ja.– istaknula je dekanica FOI-ja prof. dr. sc.FOI ima više odo suradnji s tvrtkama u Hrvatskoj, čime omogućuje svojim studentima provedbu obavezne stručne prakse za sve studente diplomskih studija, od kojih se njih gotovo 80 posto i zaposli u poduzećima u kojima su praksu obavili.– pojasnila je dekanica FOI-ja prof. dr. sc.Kako upoznati poslodavca i predstaviti mu se često je prepreka s kojom se susreću mnogi mladi. Na FOI-ju od 2012. godine djeluje Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) koji provodi pažljivo osmišljene aktivnosti za studente poput posjeta poduzećima, savjetovanja, karijernih i akademskih radionica i natjecanja za povezivanje studenata s poslodavcima.S ponosom ističu kako jejedan od najvećih karijernih događanja za studente u Hrvatskoj koji će se sljedeće godine održati po jubilarni, deseti put.– ističe doc. dr. sc., voditeljica Centra i napominje kako CPSRK nastavlja s provedbom aktivnosti za studente u nastavku akademske godine.Tehnologije se mijenjaju, ističu poslodavci, no razumijevanje procesa vještina je koja se stječe na fakultetu i koja omogućuje prilagodbu karijernog puta. FOI -jevi studenti u razvoju karijere mogu računati na razvijenu institucionalnu podršku i već za vrijeme studija kreirati put.– poručuju iz FOI-ja.