Krajem rujna na području Regionalnog ureda bilježimo 16.851 nezaposlenu osobu, što je 13 posto više nego u rujnu 2019. godine, međutim to je tri posto manje nego u kolovozu ove godine. Od početka korona krize, od ožujka do danas bilježimo porast od 505 nezaposlenih osoba, što nije tako veliki broj u odnosu na ukupan broj nezaposlenih u tom razdoblju u Hrvatskoj, od 135.000 na trenutno 152.000. Krajem rujna na našem području bilo je 89.175 zaposlenih osoba, odnosno 1.183 više nego prethodnog mjeseca. Vlada RH i Zavod prate trendove i želimo biti pouzdan partner u očuvanju radnih mjesta i potpora poduzetnicima. Do sada smo zaprimili oko 5.500 zahtjeva čime smo obuhvatili oko 30.000 zaposlenih osoba kod poslodavaca na našem području, a utrošeno je više od 310 milijuna kuna. Tim mjerama pokušavamo zadržati razinu zaposlenosti. Tijekom rujna poslodavci su oglasili 1.389 slobodnih radnih mjesta što je 150 više nego u istom razdoblju prošle godine, a vjerujem da će i mjere u razdoblju listopad-prosinac polučiti željeni učinak

Nove ugovore o izvođenju programana području Odanas (27. listopada 2020. godine) potpisao je zamjenik županai to s direktorom Zavoda za informatiku Osijekugovor za ECDL edukaciju 15 osoba te siz Pučkog otvorenog učilišta Osijek za osposobljavanje 10 osoba za rad u računovodstvu za mala poduzeća. Potpisivanju su nazočili pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvote, predstojnik Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Osijeku.Osim troška edukacije, Županija u potpunosti financira i trošak prijevoza zaizabranih po preporuci HZZ-a.Kako je rekao zamjenik župana Petar Lagator, ugovori predstavljaju nastavak višegodišnjih aktivnosti Osječko-baranjske županije na osposobljavanju dugotrajno nezaposlenih i teže zapošljivih osoba, što je osobito važno u aktualnoj epidemijskoj krizi, kako bi te osobe lakše našle posao i bile konkurentnije na tržištu radne snage.- rekao je Ivan Ravlić te zahvalio Osječko-baranjskoj županiji na višegodišnjoj uspješnoj suradnji.Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović istaknula je da Osječko-baranjska županija s ciljem poticanja zapošljavanja, stvaranja dodatne motivacije za traženje posla te kao odgovor na potrebe poslodavaca provodi različite programe osposobljavanja za nezaposlene osobe. U 2020. godini planirano jei provodit će se projekti ECDL edukacije, Računovodstvo za mala poduzeća, EU-voditelj projekta, Pomoćnici u nastavi, od kojih su za prva dva danas potpisani govori za njihovu realizaciju.U razdoblju od 2004. do 2019. godine Županija je financirala osposobljavanje zau iznosu odECDL EDUKACIJAEdukaciju u trajanju od 120 sati provodit će, a ukupna vrijednost ugovora je. Program se obavlja se za 15 nezaposlenih osoba, čiji popis utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek.Osposobljavanje na osobnom računalu izabrano je obzirom da nema gotovo niti jednog zanimanje sa srednjom stručnom spremom gdje kao preduvjet nije navedeno poznavanje rada na osobnom računalu, a vrlo je loša opća informatička pismenost populacije nezaposlenih osoba kojima je ovaj projekt namijenjen.RAČUNOVODSTVO ZA MALA PODUZEĆAOsposobljavanje će provoditi Pučko otvoreno učilište Osijek, a vrijednost Ugovora je. Osposobljavanje će se provoditi za, a sastoji se odna kojima će biti obrađena sljedeća tematika: računovodstvo, knjigovodstvo, zakonski propisi, poslovne knjige, inventura, računski plan, evidentiranje, informatika u računovodstvu i porezi.