mogli biti na tribinama

uskraćeno

značajno povećanog broja zaraženih

Nacionalni stožer civilne zaštite

sportska natjecanja

ez nazočnosti publike

Otežavajuća okolnost i Bijelo-plavima

30 posto

otužno i prazno

značajniju potporu

NK Osijek

Nenad Bjelica

Bijelo-plavi

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

Pročitajte i..

Samo su mjesec dana gledateljiprvoligaških stadiona u HNL-u. Od novoga tjedna to će ponovno bitiljubiteljima nogometa. Naime, uslijedpandemijom Covid-19,među svojim mjerama je odlučio kako seu Hrvatskoj mogu nastaviti odvijati, ali b. Tako će Osječani do daljnjega ostati samo na onoj jednoj utakmici u Gradskom vrtu u kojoj su mogli imati potporu svojih navijača, a bilo je to 26. rujna u okviru 6. kola HNL-a.Do sada je vrijedilo pravilo o ograničenju kapaciteta na, a sada će sve opet biti. Ne može se reći da je ovakva odluka iznenađujuća s obzirom na okolnosti i širenje koronavirusa, no sigurno će biti otežavajuća okolnost klubovima koji su na domaćim utakmicama imalisvojih navijača. Među njima je i, što je u više navrata naglašavao i naš trener, ističući kako sui ranije bili uskraćeni u sličnim situacijama, imajući u vidu razdoblje u proteklih pet mjeseci. Podsjećamo, po rasporedu prvenstva naša bi momčad prvu sljedeću utakmicu trebala odigrati u subotu protiv Slaven Belupa u Koprivnici.