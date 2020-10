Hrvatski zavod za zapošljavanje

donio je: Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac te Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac – Mikropoduzetnici.Također, izmijenjena je visina iznosa potpore u potpori za, a uvedena je i izmjena u mjeriPotporu za očuvanje radnih mjesta za listopad – prosinac će, osim poslodavaca iz određenih sektora, moći koristiti i svi poslodavci kojiobavljati djelatnost sukladno odlukama(nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili odlukom epidemiologa, poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad odlukama Stožera te mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost.- iznos do 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu:- od 40% do 44,99% - 2.000 kn- od 45% do 49,99% - 2.500 kn- od 50% do 54,99% - 3.000 kn- od 55% do 59,99% - 3.500 kn- od 60% i više – 4.000 kn- doprinos za mirovinsko osiguranje- 2.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac odlukom stožera ili odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana;- 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje;- doprinos za mirovinsko osiguranjeIzmijenjena je visina potpore za skraćivanje radnog vremena koja se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem odmjesečnog fonda sati, u visini najviše domjesečno neto po radniku.Radi fleksibilnijeg provođenja mjere, ukinuta je obveza dostave tjednih rasporeda radnog vremena za svakog pojedinog radnika.Dopunjen je naziv podmjere, te ciljane skupine kako bi se uz zaposlene omogućilo financiranje troškova obrazovanja i za druge skupine koje se u evidenciji vode kao tražitelji zaposlenja.Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta potražite ovdje