Trade Air će tako nastaviti prometovati na sljedećim linijama od 26. listopada:

Osijek - Rijeka - Osijek

Osijek - Zadar - Osijek te Rijeka - Zadar - Rijeka

Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Puli, Splitu i Dubrovniku

Iako jeobjavila plankoji je u primjenu trebao ići s početkom ovogodišnjeg zimskog reda letenja, do realizacije istog, piše portal Croatian Aviation Tako će i ove zimeprometovati naprema starom PSO programu, a karte su od jučer unije raspisalo natječaj za novi PSO program već je s dva domaća avioprijevoznika () potpisala aneks starog ugovora po kojem će ove kompanije prometovati u nadolazećem zimskom redu letenja.- Osijek - Zagreb - Osijek, 6 puta tjedno, dva leta ponedjeljkom, srijedom i petkom,- Osijek - Pula - Split - Pula - Osijek, 2 puta tjedno, ponedjeljkom i petkom,- Osijek - Rijeka - Osijek, 2 puta tjedno, utorkom i četvrtkom,- Rijeka - Split - Dubrovnik - Split - Rijeka, 2 puta tjedno, utorkom i četvrtkom.Karte na navedenim linijama moguće je kupiti na web stranici Trade Aira Ostaje nejasno što je s natječajem za novi PSO ugovor koji bi zapravo trebao biti raspisan sada kako bi sesvi rokovi i kako bi isti išao u primjenu s prvim danom ljetnog reda letenja iduće godine.Podsjećamo, odlukom Vlade RH iz svibnja ove godine odlučeno je da će u novom PSO natječaju prijevoznici bitiprometovati na gotovo istim linijama kao i do sada, uz iznimku ukidanja linijete uvođenja linije. Ostali detalji (poput minimalnog kapaciteta na linijama te broju tjednih letova), propisuju se u natječaju koji, kao što smo ranije spomenuli, još uvijekje to da je nadležno Ministarstvo sklopilo aneks ugovora s Trade Airom i Croatia Airlinesom čime će domaće linije nastaviti prometovati i u zimskim mjesecima, sve do kraja ožujka sljedeće godine.Trade Air će tako nastaviti redovno prometovati premai u zimskim mjesecima, sve do proljeća sljedeće godine, čime se putnicima omogućuju point to point letovi, kao i mogućnost konekcija na međunarodnu mrežu Croatia Airlinesa iz