s ponosom objavljuje da su dva njegova člana dobila godišnju nagradu ““. Riječ je o našem i po mnogima najboljem svjetskom sudačkom paru. Nagrada Franjo Bučarkoje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenje za razvoj sporta.godine su:, trenerski velikan s deset olimpijskih medalja,, vrhunski igrač i trener te osvajač dva olimpijska odličja i, vaterpolska legenda i vlasnik tri olimpijske kolajne.Godišnju nagradu dobili suOdluka o dobitnicima nagrada donesena je temeljem prispjelih prijedloga na ovogodišnji Natječaj, a donio ju je Odbor Državne nagrade za sport Franjo Bučar koji čine izv. prof. dr. sc.– priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta.Rođen je 03.srpnja 1980. godine u Osijeku. U tom gradu završio je osnovnu školu i Prirodoslovnu gimnaziju te Ekonomski fakultet. Sport je oduvijek bio njegova preokupacija, a posebno rukomet.Rođen je 15. svibnja 1978. godine u Osijeku. Nakon osnovne, završio je Elektrotehničku i prometnu školu u tom gradu. Danas je iznimno uspješan direktor IT tvrtke. Rukomet je bila i ostala njegova velika sportska ljubav.Matije Gubice i Borisa Miloševića nerazdvojno su vezani. Otuda je životopis jednoga, zapravo kopija drugoga. Dakle 1999. godine položili su. Od 2002. godine suci su najvišeg ranga u Hrvatskoj. Od tada do danas Matija Gubica i njegov partner te prijatelj Boris Milošević sudili su više odu našoj zemlji. Pri tome su sudili više odhrvatskog rukometnog Kupa, te dvadesetak susreta play off završnica i utakmica kojima se odlučivao konačni poredak.Na međunarodnoj sceni, a suci IHF-a i EHF-a postali su 2006. godine i vodili više od 250 utakmica. Među njima je desetak susreta finalačime se mogu pohvaliti samo malobrojni u svijetu. Popis velikih natjecanja na kojima su sudjelovali toliko je veliki da bi nam trebalo barem tri stranice da sve objavimo. Ukratko opće mišljenje koje vlada u rukometnom svijetu jeste da su Matija Gubica i Boris Miloševićovoga trenutka.Za svoj rad Matija Gubica do sada je nagrađen brojnim priznanjima. Od odlikovanja Predsjednice Republike Hrvatske2019. godine, Redom hrvatskog pletera za osobiti doprinos razvoju ugleda Republike Hrvatske u svijetu kroz područje, što je jedinstven primjer u svijetu sporta u Hrvatskoj, jer ni jedan sudac ili sudački par to nisu dobili do sada, pa do neprekinutog niza od 2006 do 2019. godine, Nagrade za najboljeg suca Hrvatske u izboru HRS-a i Sportskih novosti. Matiji Gubici sasvim sigurno posebno je drago priznanje njegovekoje je dobio još tamo na samo početku uspona na sudački krov svijeta 2006. godine, a Borisu Miloševiću onaili nagrada OBŽ.Nagrada Franjo Bučar za 2020. godinu sasvim sigurno došla je u prave ruke, a vijest o tome naše suce zatekla je u poljskom Kielceu gdje večeras sude susret Lige prvaka između Lomza Vive Kielce i PSG-a. Bravo Matija, bravo Boris i čestitamo.