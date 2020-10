Grada Osijeka

Covid-19

malim gospodarstvima

nisu ostali sami

Vlade Republike Hrvatske

10 milijuna kuna

Žana Gamoš

Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva

negativnih ekonomskih posljedica krize

drugi krug

U današnjem drugom krugu dodjela potpora, uručili smo online potpore za 38 poduzetnika i poduzetnica. Riječ je o jednokratnoj i nepovratnoj potpori od tisuću kuna po zaposleniku čija je ukupna vrijednost u ovom krugu 86 tisuća kuna. Za ovu godinu, zajedno s prvim krugom, Grad Osijek isplatio je 9,2 milijuna kuna za točno 9200 zaposlenica i zaposlenika u preko 1900 osječkih tvrtki.

Marina Juričić

Ova potpora nam jako puno znači da uspijemo opstati na tržištu jer je konkurencija izuzetno velika. Mi smo jedan mali brend, obiteljska firma, trudimo se i dalje to plasirati na tržište, da ljudi prepoznaju kvalitetu.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Tomislav Krolo rekao je da su se prijave obrađivale na tjednoj bazi, jer je poduzetnicima gradska pomoć trebala što prije, i da su je mogli iskoristiti kako njima najviše odgovara.

dobro došla gradska pomoć

Tamara Drezner

PanadriaFly

Prije svega, hvala vam na ovoj potpori, jako će mi puno pomoći. Od trećeg do šestog mjeseca ove godine imali smo pad prometa, sedmi mjesec nas je malo vratio, no sad se opet događa veliki pad od 80 do 90 posto. Zahvalna sam što je tvrtka preživjela i uvjerena sam da ćemo dogurati do sljedeće godine. Namjeravam se nastaviti boriti.

ukidanje poreza

20 milijuna kuna.

Tekst i foto: Osijek.hr

Brza reakcijana krizu prouzrokovanu pandemijomosječkim jebila znak da nastave raditi i da. Naslanjajući se na mjerekoja je pogođenim tvrtkama isplaćivala minimalne plaće po zaposleniku, Grad Osijek usmjerio jeza očuvanje likvidnosti osječkih mikro, malih i srednjih poduzetnika.Zamjenica gradonačelnika Osijekapojasnila je kako se radi se o potporama izna području grada Osijeka – gospodarska mjera za suzbijanje, a osječka je Gradska uprava danas online održaladodjele potpora za ovu gospodarsku mjeru.Ovaj partnerski potez Grada pozdravila je iiz tvrtke Carrieers by Freda koja proizvodi nosiljke za bebe.Sredstva su iskorištena za očuvanje likvidnosti poduzetnicima koji su bili onemogućeni raditi i nisu mogli ostvarivati prihod. Namijenjena su zapravo onima koji su u privatnom najmu i morali su ga svaki mjesec platiti, kao i dobavljače, režije ili nešto drugo, što ovisi od poduzetnika do poduzetnika.Da im je u te svrhe, potvrdila je iiz turističke agencijenavodeći kako će potporu iskoristiti za doprinose.Podsjetimo i da je osim ovih mjera, Grad Osijek nedavno najaviona potrošnju i poreza na zakup javnih površina kako bi rasteretio gospodarstvenike za dodatnih tri do četiri milijuna kuna godišnje. Time je, uz zaustavljenu naplatu javnih površina i zaustavljeno plaćanje najamnine za korisnike prostora u vlasništvu Grada, te kroz druge indirektne mjere, Osijek pomogao svoje gospodarstvo u iznosu većem od