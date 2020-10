topao

tmurni

oblaci

pad

temperature

kiša

22°C

promjena

pretežno vedro vrijeme

20°C

pretežno sunčano

iznadprosječno toplo

22°C

toplija odjeća i kišobran

tmurne oblake i kišu

17°C

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Iznadprosječnolistopad prekinut ćeI dok nas je ovih dana sunce grijalo uz, slijedivremena. Danas će prevladavati, uz obilje sunca dnevna temperatura do, a puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.Za sutra prognostičari najavljujute i dalje. Poslijepodne sa zapada porast naoblake. Dnevna temperatura doU subotu i nedjelju će vam trebati. Za oba dana prognostičari najavljuju. Dnevna temperatura do