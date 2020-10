roditelja djece mlađe jasličke skupine

Dječjem vrtiću Mak

ispaštaju

neugodno

krše epidemiološke mjere

60 dana

jednog papira

samohrana majka

Mariji Štambuk Čabaj

Žani Gamoš

Ivanu Vrkiću

razumijevanje

Najgore je kada se nepravda događa onim najslabijima koji na to ne mogu utjecati, a to su naša djeca

čim prije

čudno i teško

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Redakcija portala Osijek031 dobila je otvoreno pismou osječkomu kome upozoravaju kako djeca u osječkim jaslicama ponovnozbog nepravednog hrvatskog sustava.Naime, u petak 16. listopadasu ostali zatečeni informacijom koju su saznali prilikom primopredaje djece, da odgajateljici S. B. u utorak 20.10. ističe ugovor na određeno vrijeme te da do zapošljavanja novog odgajatelja brigu o djeci preuzima druga odgajateljica. Ona će s djecom biti od 8:00 do 14:00 sati što znači miješanje djece van tog vremena sa starijom jasličkom skupinom čime se u jeku pandemije COVID-19Roditelji upozoravaju kako su osječki najmlađi jasličari ostali bez odgajateljice koja je bila zaposlena na svega, a koja je iz novog natječaja navodno isključena jer je previdjela dostaviti jednu potvrdu. Zbogi hrvatske birokracije ostali su bez odgajateljice i to odgajateljice koja jeOdmah po saznanju ove vijesti, roditelji su poslali potpisani dopis/žalbu ravnateljici Dječjeg vrtića Osijek, gospođi, no nisu dobili nikakav odgovor. Roditelji su u dopisu jasno istaknuli da nisu samo nezadovoljni situacijom u kojoj ostaju bez odgajateljice već i kršenjem epidemioloških mjera koje se tiču miješanja skupina, što je nedozvoljeno prema epidemiološkim mjerama.Da bi situacija bila gora, u tjednu kada su osječki jasličari ostali bez odgajateljice zbog završetka ugovora, druga odgajateljica završila je na bolovanju te su time doslovno ostali bez odgajatelja. Saznavši za to, a ne dobivši odgovor od ravnateljice, roditelji se obraćaju dogradonačelnicite gradonačelnikubudući da je dječji vrtić u nadležnosti Grada. Jedini odgovor koji dobivaju jeod strane gospođe Gamoš, uz ispriku da se ne može uključiti jer je riječ o radnom odnosu gdje prestaju njezine ovlasti kao resorne zamjenice.Roditelji ističu kako je ovo sramota od strane Uprave te stoga jednoglasno apeliraju na nadležne službe i smatraju da bi najbolja rješenja bila:1. Vraćanje odgajateljice S.B. na njezino dosadašnje radno mjesto i u dosadašnju jasličku skupinu.2. Nemiješanje djece starije i mlađe jasličke grupe zbog epidemioloških pravila kao i činjenice da je riječ o djeci različite dobi te psiho i motornog razvoja te stvaranja dodatnog stresa za djecu u procesu adaptacije na vrtić.3. Ukidanje prakse rotacije odgajatelja po vrtićima jer je za djecu, osobito onu najmlađu, izuzetno stresno da tako učestalo mijenjaju tete.4. Poštivanje pravila Hrvatskog pedagoškog standarda koja se odnose na maksimalan broj djece po skupinama.5. Da novozaposlena osoba umjesto S. B., ako nije moguće vratiti ju za odgajatelja, ne bude ponovno privremeno rješenje nego da, kada ju djeca prihvate i naviknu se na nju, zaista i ostane.“, zaključuju u svom dopisu razočarani roditelji.U ime portala Osijek031 pozivamo odgovorne da se ova situacija riješi, posebice u ovovrijeme pandemije, kako najmlađi ne bi bili izloženi većem stresu nego što već jesu.