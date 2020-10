GISKO

1. studenog 2020.,

ima novu uslugu –, koja obuhvaća usluguna kućnu adresu korisnika. Usluga se počinje pružati oda namijenjena je osobamate osobama koje su uuzrokovanom virusom "SARS – CoV-2" s prebivalištem u graduu sastavu grada, koji zbog trajne ili privremene, ograničene ili onemogućene pokretljivostisamostalno dolaziti u Knjižnicu. U nastavku slijedi pregledi malog dijela onoga što sve možete naručiti za dostavu na kućni prag.Predstavljanje započinjemo sjajnim kriminalističkim romanomRoberta Bryndza. Smrtonosne tajne šesti je nastavak u serijalu o detektivki Foster. Na ledeno božićno jutro, tijelo prelijepe mlade plesačice Marisse Lewispronađeno je prerezana vrata i natopljeno krvlju. Čini se da je Marissa vodila uzbudljiv život, no kakva osoba bi učinila nešto tako okrutno? Na redu je također kriminalistički romanThomasa Engera koji "secira" obitelj s brojnim tajnama. Kad se pripadnica jedne od najimućnijih švedskih obitelji ne vrati s putovanja u Italiju, njezin očajni suprug potraži pomoć istraživačke novinarke s kojom je studirala. Bivša žena novinara Henninga Juula odmah shvati da je pred njom velika priča…Pascala Engmana brzi je triler u kojemu radnja reče poput filmskih bljeskova, a perspektive pripovijedanja mijenjaju se kroz vizure različitih likova. Engmanovi romani otvaraju aktualne i kontroverzne društvene teme o kojima se još uvijek malo zna i, nažalost, premalo govori. U ovom naslovu otkriva nam tko su muškarci koji se sastaju na tajnim internetskim forumima, a ujedinjuje ih život u prisilnom celibatu!Melanie Raabe ima sve: originalnu priču, hipnotizirajuću napetost i fascinantnu glavnu junakinju. Majstorski konstruirana radnja, šokantni preokreti i neočekivani rasplet nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Od dobitnika Oscara, Zlatnog lava, Srebrnog medvjeda, nagrada BAFTA i Guardianove nagrade za najbolju prozu Neila Jordana stižu nam. U vrijeme u kojem započinju socijalni nemiri, prosvjedi i val nasilja, glavni lik istražuje slučaj davno nestale djevojke i, proganjan bračnom i životnom krizom, polako se počinje gubiti u kolopletu kaosa, anarhije, onirizma i manirizma.Sljedeći blok nastavljamo s psihološkim romanomCamille Läckberg koji je dugo iščekivan nastavak njezine uspješnice Zlatni kavez – uzbudljive osvetničke drame o izdaji, ispravljanju nepravde i ženskom sestrinstvu – u kojemu je glavni lik snažna žena, nezaboravna Faye. Faye je upravo započela novi život u inozemstvu, a njezina tvrtka Revenge niže velike uspjehe. I baš kad je pomislila da su svi problemi iza nje…Johanne Holmstroem, također psihološki roman, nadahnut je otočićem Själö. U finskom arhipelagu Nagu, postoji bolnica u kojoj su od 1619. boravili i umirali gubavci. A onda je od 1785. do 1962. bila boravište i umiralište duševnih bolesnica. Da, samo žena! Novi roman Saskije de Coster,, pravo je stilsko i pripovjedačko osvježenje. Koristeći se fiktivnim likom utemeljenom u vlastitu životu, kojemu čak daje i vlastito ime, De Coster donosi uvjerljivu, napetu i snažnu ispovjednu prozu, hvatajući se u koštac s teškim životnim dvojbama, rijetko u društvu naglas izrečenim. Može li svatko biti roditeljem!odraslih Elene Ferrante fascinantna je, moćna priča o odrastanju, novo remek-djelo jedne od omiljenih i najhvaljenijih autorica svijeta. U priči u kojoj se istine neprestano otkrivaju i opovrgavaju, a likovi u podjednakoj mjeri bude ljubav i mržnju, glas Elene Ferrante istodobno smiruje, uznemirava, hipnotizira. Suvremeno, važno, istinito. Grupu zatvaramo distopijskim romanom. U ovom romanu Ammaniti nam predstavlja ostatke svijeta koji je poharao virus. Odrasli su pomrli, ostala su samo djeca koja će stjecanjem spolne zrelosti i stupanjem u odrasli život također umrijeti… Ova priča pokazat će sva bolna mjesta našeg svijeta i univerzalnost te boli, te ostavljajući ipak tračak nade i vjere, podsjetiti nas koliko smo daleko spremni ići kako bismo preživjeli.Na redu je šarmantna priča puna nade, nježna i romantičnaLinde Holmes. Kako oplakati nekoga koga niste voljeli? Onog dana kad je skupila hrabrosti da konačno napusti muža, on je poginuo. Eveleth "Evvie" Drake sad rijetko izlazi iz kuće. Svi u njezinu uspavanom primorskom gradiću u Maineu, uključujući njezina najboljeg prijatelja Andyja, misle da je razlog Evviena povlačenja žalovanje, a ona ih se u tome ne trudi razuvjeriti… Društveni romanRoberta Saviana vraća se u Napulj i pripovijeda priču o žestokom i bolnom srcu toga grada. Ulicama je zavladala mafija novoga kova: parance, bande tinejdžera koji siju strah i na mopedima, naoružani pištoljima i kalašnjikovima, brane teritorij svojih šefova… U još jednom društvenom romanuKevina Barrya radnja je smještena u zapadnu Irsku 2053. godine. U svijetu rudimentarne tehnologije i još rudimentarnijih zakona, zavađene bande bore se za prevlast u gradu... BBC News uvrstio ga je 2019. na svoj popis sto najutjecajnijih romana.Alicie Kopf suvremeni je roman, odvažan je i formom i temom. Autoričin pristup predstavlja važan uvid u autizam, radikalan dodatak postojećim narativima o poteškoćama. Mlada umjetnica i profesorica književnosti u Španjolskoj s mnogima dijeli perspektivu – život je nepredvidiv, a egzistencija nesigurna. Njezinu obitelj uz oca i majku čini osebujni brat, koji kao da je cijeloga života zarobljen u ledu… Klopka za muhe neobična je, otkačena, duhovita, ali izuzetno pametna knjiga, od one vrste koju je teško žanrovski odrediti. Recimo da je to intimna, memoarska proza koja meandrira u esejistiku. Način na koji Sjöberg piše o muhama, klopkama, ljudima i livadama pokazuje da se dobra proza ne skriva samo u velikim temama.opčarala je čitatelje širom svijeta.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite