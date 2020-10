Ženski vaterpolski klub Mursa

U Osijeku je ovoga mjeseca po prvi put osnovan, i tim povodom porazgovarali smo s g., članom Izvršnog odbora novog kluba.Iako su i do sada imali, one su nastupale s vaterpolisticama iz Sl. Broda pod imenom. Prošle godine raspisan je poziv za djevojčice, a odaziv je bio iznad očekivanja, tako da su se stvorili uvjeti za osnivanjePočetkom listopada tako je održana izbornana kojoj je doneseno dosta novih odluka. Izabrana je nova predsjednica, gospođa, došlo je do promjene imena u, promijenjen je i Statut kluba, a novi je i logo na kome se umjesto vaterpolista sada nalazi vaterpolistica.U klubu se u ovom trenutku nalazeraspona godina od 8 do 24. Treniraju nau Osijeku, a domaće utakmice 1. Ženske vaterpolo igre igrat će na bazenima u Vukovaru.Kako je osnovan ženski vaterpolski klub tako su se i, te su primijećeni i u reprezentaciji što je dovelo i do prvog poziva jedne Osječanke u reprezentaciju Hrvatske U-12 (), s kojom je već odradila pripreme i turnir prvenstva Hrvatske U-12 gdje su Barakudice sudjelovale kao gosti turnira s dječacima.Crljenić je izrazio nadu kako će kao klub uspjeti doprinijeti većoj popularizaciji ženskog vaterpola i privućiovom sportu, što im je i glavni cilj, te kako će omogućiti da klub ode na još višu razinu, prije svega što se tiče samog funkcioniranja.Za više informacija o novom klubu, posjetite njihovu službenu Facebook stranicu