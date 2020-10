NK Osijek

Mihaelom Žaperom, Danijelom Lončarom i Talysom Oliveirom

zacrtane sportske politike

Ivica Kulešević

Oni su bili u mlađim kategorijama našeg Kluba, uspješno nastupali za Osijek II, a onda se dokazali i među prvotimcima. Produžili smo im i financijski poboljšali ugovore te na taj način ujednačili njihov status s ostalim igračima prve momčadi. Dodao bih da su im novi uvjeti vrlo stimulativni i progresivni, pa će kroz dodatne bonuse biti nagrađen njihov individualni, dakako i momčadski učinak. Dakle, želimo na taj način dobiti i stvarati dodanu vrijednost, poticajno djelovati na sve one koji to zasluže svojim igrama i ponašanjem. I ovim smo činom potvrdili da ozbiljno i u budućnosti računamo na njih, a to je pokazatelj i drugim mladim igračima iz naše Škole da što prije i odlučnije krenu putem ove trojice igrača.

Zahvalni na ukazanom povjerenju

2012.

Čepinu i BSK-u iz Bijelog Brda

53 nastupa

3 gola

Produžio sam ugovor još za dvije godine. Sretan sam i zadovoljan, vjerujem da ću imati još puno nastupa za Osijek i da ćemo ostvariti ciljeve koje smo svi zajednički postavili. Mogu reći da sam ponosan što sam dio ovog Kluba koji puca na najviše domete i sigurno ću dati sve od sebe kako bih opravdao ukazano povjerenje na kojem se zahvaljujem

2017

brazilske Parane

52 utakmice

jedan zgoditak

Već sam se sasvim prilagodio životu u Osijeku, osjećam se ovdje jako dobro, pa mi je drago što mi je produžen ugovor. Na meni je da igram što bolje, nadajući se da ću se izboriti za mjesto u momčadi, a dobra konkurencija je uvijek nešto pozitivno. Siguran sam da ovdje još mogu napredovati, tako da su mi i osobne ambicije vezane uz klupske

Usklađene osobne i klupske ambicije

standardnim prvotimcima

44 službena ogleda

8 puta

Dogovorili smo produženje suradnje još za godinu dana duže u odnosu na dosadašnji ugovor. Naravno da sam sretan i zahvalan, ipak je Osijek moj klub u kojem se odlično osjećam. Postao sam standardan prvotimac, igram i za mladu reprezentaciju i igrački napredujem. Osim toga, velika je razlika igrati za NK Osijek sada i prije četiri, pet ili više godina. Veseli me visoko podignuta ljestvica naših ambicija jer su i moji ciljevi isto takvi i želim ih ostvariti u svom gradu

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

je produžio ugovore s trojicom svojih igrača:do ljeta 2024. godine. Potvrda je toda igrači koji su imali razvojni put u našem prvoligašu dobiju odgovarajući status, što je potvrdio i pomoćnik sportskog direktoraLončar (23 godine) je u Gradskom vrtu od, a osim u mlađim uzrastima Osijeka „kalio“ se još u. Dosad je skupioza Bijelo-plave i postigao, rekao je Danijel.Što se tiče Talysa (21), on je u naše redove stigao u veljači. iz. U proteklom je razdoblju odigraouzkojeg je zabio Dinamu., istaknuo je mladi Brazilac.Žaper (22) je bio kapetan Osijeka II i čim je prešao u prvu momčad odmah se ustalio među. Nastupio je use upisao među strijelce., naglasio je Mihael.