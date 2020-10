sunčano

toplo vrijeme

kiša

pretežno vedro vrijeme

14°C

sunčano

17°C

raste

vedro vrijeme

21°C

Tekst: Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Predzadnji ponedjeljak u listopadu započeo je uz, ali i. Slično vrijeme se nastavlja do kraja tjedna. No, za vikend nam ponovno stižeDanas će prevladavatiuz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Dnevna temperatura doZa sutra prognostičari najavljuju pretežno, povremeno s umjerenom naoblakom i toplije. Uz slab do umjeren južni vjetar dnevna temperatura okoKako se bližimo kraju radnog tjedna, tako i dnevna temperatura. U četvrtak i petak prevladavat će pretežnouz dnevnu temperaturu do