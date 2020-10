Kratko, ali slatko

20 kratkometražnih filmova hrvatskih redatelja, studenata filma i likovne umjetnosti

iza kamere

Meni se čini da se i unatoč ovim vremenima koja su malo škakljiva za sve nas, zapravo dogodila predivna stvar, a to je da su ljudi odlučili doći u kino. I to u kino popratiti, ne bilo koje filmove, već hrvatske kratke filmove. Nadam se da smo sa svojim dobrim programom uspjeli uhvatiti još kojeg vjernog pratitelja i budućeg prijatelja RUNDE. Istovremeno mi se čini da, kao i svake godine, imamo super tim volontera oko sebe, a vidim i velik broj novih lica koja me jako vesele jer mi se čini da je RUNDA zapravo na neki čudnovat način uspjela svoj 5. rođendan proslaviti s velikim brojem publike što je možda najbolji mogući rođendanski poklon u ovim čudnim vremenima

Dalija Dozet

Aretom Ćurković i Anitom Schmidt

Publika je između projekcija mogla primijetiti kratke jednominutne festivalske špice koje su u potpunosti nastale na trodnevnoj radionici ŠPICA radionica. Filmska RUNDA već četiri godine organizira tu radionicu, ja sam je do sada uvijek polazio, a sada sam bio voditelj iste zajedno s kolegom Tinom Ostrošićem. Radionica je zamišljena kao trodnevna intenzivna filmska škola s ciljem da polaznike opremi osnovnim znanjem o filmskom stvaranju. Meni kao srednjoškolcu puno je značilo to što u Osijeku postoji jedna ovakva škola, tako da nam je bilo jako bitno podijeliti što više znanja koja smo skupili na prvoj godini fakulteta s polaznicima koji su zbilja pokazali velik interes, predanost i jako veliku preciznost u razvoju same ideje

David Gašo

Areta Ćurković, Mia Anočić-Valentić, Domagoj Mrkonjić

Zvonimira Jurića

Antonete Alamat Kusijanović

Judite Gamulin

Mladena Stanića

Miroslava Sikavice

Igora Mirkovića

Studentska RUNDA

Marije Josipović

tmurne

Srce nam je puno kad vidimo da nas podržavate u ovako teškim vremenima. Nadam se da ćemo iduće godine napuniti cijelo kino bez ikakvog straha i razmišljanja

Ana Šimić

Tekst: Ines Jokoš

Foto: Tomislav Marcijuš

- rečenica je koju koristimo kada želimo dati do znanja da trajanje nije mjerilo vrijednosti, a Revija hrvatskog kratkometražnog filma, Filmska RUNDA, svakako je potvrdila da u kratku formu itekako stane puno. U samo dva dana, 16. i 17. listopada, peta po redu revija je u osječkom kinu Urania prikazala više od, ali i glumaca koji su svoje radno mjesto preselili i „“.Iako smo autore gledali samo na filmskom platnu, komentare izmjenjivali s distance i zadovoljstvo skrivali pod medicinskim maskama, u dvorani se tražilo sjedalo više. Organizatoricama je to i više nego dovoljno.“, na protekli se vikend osvrnulaiz organizacije Filmske RUNDE.A dobar se program ove godine fokusirao na glumu kao filmsku profesiju. U filmskom dijelu programa to je značilo Fokus Rundu: Gluma i popratni dio programa Glumci režiraju, a u edukativnom dijelu ŠPICA radionicu kojoj su se, osim 15 polaznika iz cijele Slavonije, pridružili i osječki glumci predvođeni“, istaknuo je, jedan od voditelja ŠPICA radionice.U suradnji s Croatian.film platformom, u Fokus RUNDI – glumi, iznenađenje revije je glumačka igra u kojoj su sudjelovali predselektor Mario Kozina, žiri u sastavui publika. Cilj je bio odabrati filmove u kojima gluma zauzima istaknuto, posebno ili drugačije mjesto, a odabir je ostao tajan do samog prikazivanja na reviji. Prikazani su filmovi Žuti mjesec, U plaventilo, Cvijeće, Bila soba, Zviri InkasatorPosebnu je pozornost publike privukla, runda filmova čiji su autori studenti Akademije dramske umjetnosti i Akademije likovne umjetnosti u Zagrebu, a ove je godine RUNDA prikazala i film mlade Osječanke i studentice Akademije za umjetnost i kulturu, Dnevnik. Mariju je, kaže, prilika da svoj film gleda iz crvene kino stolice posebno razveselila, ali i uvelike ohrabrila u daljnjem filmskom radu.Osim ovih studentskih, svoje su mjesto na filmskom platnu kina Uranije pronašli i profesionalni kratki filmovi premijerno prikazani u sklopu Festivalske RUNDE. Među njima se također našao jedan koji se u Osijeku osjećao „domaće“ – Njemački inat Silve Ćapin, Osječanke sa zagrebačkom adresom. Film u potpunosti snimljen na plaži u dvoranu je i u ove „“ dane donio dašak ljeta, baš kako je to Silva poželjela u svojoj video poruci koja je prethodila filmu.“, s pozornice se za kraj obratilaiz organizacije.Uz podršku HAVC –a, DHFR –a, Zaklade „Kultura Nova“ i grada Osijeka zavrtila se i peta Filmska RUNDA. Novim tempom, na novoj lokaciji i u novim okolnostima, ali sa starim elanom.