Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Tijekom posljednja 24 sata u laboratorijuobrađeno je, od kojih jes područja Osječko-baranjske županije pozitivno na koronavirus.Devet pozitivnih nalaza bilo je za osobe iz Osijeka i osječkih prigradskih naselja, osam s područja Đakovštine, po četiri iz Belišća i s područja Našica i tri iz Općine Antunovac. S područja grada Donjeg Miholjca, općina Erdut i Semeljci su po dvije novopozitivne osobe, a po jedna iz Bilja i Čepina.Na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek i danas se nalazikoji su oboljeli od COVID-19 od kojih jena respiratoru. Preminula je(1935. godište) s područja Čepina i imala je niz drugih komorbiditeta.Od početka epidemije koronavirusa na području Osječko-baranjske županije zabilježene su, od kojih su do danas izliječenezaražene koronavirusom.Epidemiolozi su odredili samoizolaciju zakontakta oboljelih osoba, pa se na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji danas nalaze ukupnoPolicija je u zadnja 24 sata obavilaprovjera osoba u samoizolaciji te dvije provjere putem dojava građana i to na području Osijeka i Belog Manastira no nije utvrđeno niti jedno kršenje izrečene mjere samoizolacije. - izvijestio je