U zadnja 24 sata na područjuutvrđen je pozitivan nalaz na koronavirus za. Po mjestima stanovanja opet je najviše (37) novopozitivnih osoba iz Osijeka, no s novopozitivnim osobama iz prigradskih naselja (Višnjevac 5, Tenja 4 i Josipovac 1) na području Grada Osijek jučer je pozitivan nalaz utvrđen za ukupno 47 osoba. Slijede Našice i Đakovo s po šest novopozitivnih, zatim Čepin, Darda i Mece po tri, te Donji Miholjac, Selci Đakovački, Valpovo i Viškovci po dvije osobe, dok po jednu novopozitivnu osobu imaju Belišće, Bizovac, Branjin Vrh, Čepinski Martinci, Črnkovci, Dalj, Erdut, Grabovac, Hrastin, Ivanovac, Kneževo, Koška, Piškorevci, Petrijevci, Semeljci, Strizivojna, Torjanci, Veliškovci i Vuka. Novopozitivne osobe su iz 32 naselja na području županije.U laboratorijima za mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je ukupnoNa liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek trenutno se nalazikoji su oboljeli od COVID-19 od kojih je šest na respiratoru.Epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo OBŽ jučer su odredili samoizolaciju za čakoboljelih osoba, najviše do sada u jednom danu, pa se na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji nalazi ukupnoPolicija je u zadnja 24 sata obavilaprovjera osoba u samoizolaciji. Svi provjeravani su bili na prijavljenoj adresi, međutim bilo je i tri dojave građana, od kojih su dvije potvrđene. Oba kršenja učinile su osobe iz Osijeka.Inspektori i službenici Civilne zaštite, policije i Državnog inspektorata u zadnja 24 sata proveli su, i to najviše (po devet) nadzora noćnih klubova i ugostiteljskih objekata te utvrdili nepravilnosti u četiri slučaja. Pojačani nadzori objekata i javnih okupljanja se nastavlja.Na danas (17. listopada 2020. godine) održanoj sjednici članovi Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije razmatrali su i druge informacije, osobito epidemiološku situaciju u zdravstvenim ustanovama. U zadnja 24 satau KBC-u Osijek gdje je pozitivno 23 liječnika i 38 medicinskih sestara, dok je u samoizolaciji 14 liječnika i 12 medicinskih sestara. U Općoj županijskoj bolnici Našice pozitivno je 7 djelatnika, 14 je u samoizolaciji, a u bolnici su hospitalizirana dva pacijenta oboljela na COVID-19. U domovima zdravlja Osječko-baranjske županije pozitivno je ukupno 9 djelatnika, a 14 je u samoizolaciji.Stožer ponovo poziva sve građane na odgovorno ponašanje, poštivanje propisanih epidemioloških mjera te izbjegavanje rizičnih okupljanja i aktivnosti. - izvijestio je