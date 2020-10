Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Tekst: Radio Osijek

Foto: Pexels.com/Ilustracija

idućega tjedna trebalo bi stići. U prvoj pošiljci očekuje sekojih bi ukupno za potrebe županije ove sezone trebalo bitiCjepivo će se podijelitikoji upisuju prijave pacijenata. S obzirom na situaciju s, vrlo je bitno da zbog cijepljenja protiv gripedo gužvi u ambulantama. Cijepljenje protiv gripe preporučuje se svima s. Za ove je kategorije cjepivo. Ove će se godine upravo zbog korone cijepljenje provoditi i u ljekarnama koje moraju osigurati liječnika . Ondje se cjepivo može kupiti uz recept liječnika obiteljske medicine i to po cijeni, predsjednica KoHOM-a za HRT je izjavila je kako je zanimanje za cijepljenje protiv gripe puno veće nego proteklih godina i one pacijente koji su sami nabavili cjepivo, obiteljski su liječnici već počeli cijepiti. "", rekla je i dodala kako u dogovoru s HZJZ-om, cjepivo neće odmah biti dostavljeno u punoj količini koja je predviđena za pojedinačne ordinacije pa tako se neće moći cijepiti svi odjednom već će pacijente naručivati u skladu s time kako će cjepivo stizati. Ban Toskić je podsjetila pacijente da na dan cijepljenja moraju biti zdravi, izmjeriti temperaturu. Apelirala je da dopustimo da se prvo cijepe najugroženiji, a to suValja istaknuti kako je građanima upućen poziv da se ove godine cijepe i protiv pneumokoka, bakterije koja je u zimskim mjesecima najčešći uzročnik upale pluća. Upala pluća kod starijih osoba se često nastavlja na gripu, no pneumokokna infekcija i kod mladih ljudi može biti