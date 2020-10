10 sati i 51 minutu

Osijeka prema Vinkovcima

drugačije voze

udobnije i sigurnije.

dizel-električnom motornom vlaku

trodijelna dizel-električna niskopodna garnitura

120 km/h

167 sjedećih mjesta i 175 stajaćih mjesta

Željko Ukić

Ivan Anušić

Od danas na relaciji Osijek - Vinkovci prometuje novi moderni niskopodni vlak, od prošle nedjelje je uvedena jedna nova linija, takozvani "studentski vlak", koji će od sljedeće godine biti potpuno besplatan za studente iz Osječko - baranjske županije i vjerujem kako ćemo nastaviti kvalitetnu suradnju s Hrvatskim željeznicama kada je riječ o obnovi pruge i kolodvora te da će se nastaviti i modernizacija vlakova

Čeka nas jedno novo razdoblje ulaganja i modernizacije željezničkog prometa. Moramo svi raditi na tomu da se infrastruktura to jest pruge na prostoru cijele Hrvatske zanove, kako bi omogućili i nabavku modernih vozila koja će na tim relacijama prometovati većim brzinama. Iskustva su drugih zemalja, kao i velikih svjetskih gradova, da se uglavnom - prometuje vlakom, pa bi to trebala biti i naša budućnost

suvremenim sustavom grijanja i hlađenja

videonadzorom

besplatan

Želimo unaprijediti kvalitetu prijevoza za cijelo ovo područje, a ovaj je vlak za 21. stoljeće. Vožnja traje četrdesetak minuta, ali se u ovom trenutku radi na poboljšanju infrastrukture. Konkretno, na kolodvoru Laslovo radi se zahvat koji bi omogućio mimoilaženje vlakova. Projekt će se završiti u prvih šest mjeseci sljedeće godine. Ovakvih vlakova imamo pet u floti, proizvođač je domaći, tvrtka "Končar", a do kraja 2023. namjeravamo nabaviti još sedam takvih vozila i jedan bi dio svakako trebao završiti i na području Slavonije da sa dodatnim vlakovima unaprijedimo kvalitetu prijevoza

najčešće putuju

Puno je udobniji i tiši, ljepši je za vozit se. Koristimo ga kad idem iz Osijeka kući u Županju jer studiram u Osijeku

besplatno

670.000 putnika

455.000 putnika

190.000 putnika

, kao i do sada krenuo je vlak na redovitoj liniji HŽ-a iz. No, putnici se od danas, u isto vrijeme i na istoj relaciji, ipak. Prije svegaRiječ je o novomza regionalni prijevoz serije 7023 koji je. Maksimalna brzina vlaka je, a ima. Danas su se ovim vlakom od Osijeka do Vinkovaca vozili i predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevozasa suradnicima te župan Osječko-baranjske županijesa suradnicima.– rekao je župan Anušić i najavio početak obnove željezničkog kolodvora u Osijeku kao i obnovu željezničkog koridora Osijek - Virovitica – Zagreb.- rekao je župan Anušić.Ovaj je vlak opremljente, a putnicima u vlaku omogućen jepristup internetu (WiFi). Novi vlakovi odlikuju se visokim stupnjem pouzdanosti zbog primjene novih tehnologija, sklopova i uređaja tijekom intenzivnog korištenja u svim vremenskim uvjetima.– rekao je Ukić.Na liniji Osijek – Vinkovci prema informacijama iz Hrvatskih željeznicapovremeni putnici i studenti. I oni su danas bili iznenađeni, ali i oduševljeni novim vlakom.– potvrdile su dvije studentice.Studentima s područja Osječko-baranjske županije, Županija posljednjih godina sufinancira prijevoz vlakom, no novim ugovorom koji će Županija potpisati sa HŽ-om, a koji je prije desetak dana najavio župan Anušić, od 1. siječnja 2021. godine putovanje vlakom za sve će studente biti potpunoNa području Osječko-baranjske županije u 2019. otpremljeno je oko, a na području Vukovarsko-srijemske županije otpremljeno je oko. Na relaciji Osijek – Vinkovci – Osijek godišnje putuje oko, od toga 96% putnika unutar navedene relacije, a 4% putnika dolazi s drugih pruga.Ukića i Anušića je na vinkovačkom željezničkom kolodvoru dočekao župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić te su u prostorijama željezničkog kolodvora održali zajednički sastanak između predstavnika dvaju županija i Hrvatskih željeznica.