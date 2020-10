nove nastavne godine

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Šest tjedana od početka, u školama u cijeloj Hrvatskojte onih u samoizolaciji.Prema današnjim podacima, na koronavirus pozitivno jena području cijele Hrvatske. U samoizolaciji jeModel A, odnosno nastavu u školi provodi(83,74 posto) osnovnih i srednjih škola, a mješoviti model(6,55 posto), navodi MZO. Po C modelu, odnosno u potpunosti online, nastava se provodi u, odnosno njih 1,32 posto.Od danas su još dvije gimnazije,, zbog porasta broja zaraženih učenika i nastavnika te velikog broja razrednih odjela u samoizolaciji, prešle na nastavu na daljinu ili model C.Što se situacije na područjutiče, početkom tjedna u školama na području županije pozitivno je bilo ukupno. U samoizolaciji jekoje su nenastavno osoblje u školama. Prilikom obrađivanja kontakata zaraženih osoba, u većini slučajevastavljen u samoizolaciju, pa je točnije govoriti o broju učenika u samoizolaciji nego razredima.Najveći broj zaraženih, kao i učenika i nastavnika u samoizolaciji, nalazi se na područjui odnosi se nakoje već drugi tjedan imaju nastavu prema C modelu. Na koronavirus pozitivno jeih je u samoizolaciji kao i jedan nastavnik.Obzirom na epidemiološku situaciju na području OBŽ-a, još uvijek nema potrebe za online nastavom u svim školama. U školama gdje se provodi online nastava, odnosno C model, provodi se po principu dva tjedna (dok traje samoizolacija za veći broj učenika), nakon čega se učenici vraćaju u učionice.Iako je epidemiološka situacijanego na početku školske godine, stručnjaci ipak naglašavaju. Škola je učenicima institucija koja daje strukturu dana u kojoj oni imaju vremensku strukturu i gdje im se stvari mogu bolje objasniti.Postoje i drugi razlozi zbog kojih se mnogi pribojavaju modela C. Nejednaki uvjeti u školama, opremljenost nastavnika i učenika sada dolazi na vidjelo, a o videokonferencijskoj nastavi mnogi mogu samo sanjati.