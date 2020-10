AK Slavonija Žito

Tekst: Ines Čuljat Santrić

Foto: AK Slavonija Žito

Atletičariprotekli su vikend (10.-11. listopada 2020.) proveli u Čakovcu, naImali smo, a oni se kući vraćaju s: jednom zlatnom, dvije srebrne i brončanom.Počnimo sa zlatom: juniorkanastupila je u sedmoboju te u dvodnevnom nastupu skupila 3983 boda, što joj je osiguralo status državne prvakinje.Lorena pobjeđuje u utrkama na 100m prepone (15,47) i 200m (26,50), skoku u vis (1,61m), bacanju kugle (6,74m) i bacanju koplja (22,20m), dok je drugoplasirana bila u skoku u dalj (5,17m), a treća na 800m (2:51,58 ).Tik do nje na postolju stajala je sedmobojka, juniorka koju, zahvaljujući ovom nastupu i skupljenih 3376 bodova, krasi titula viceprvakinje.Jana pobjeđuje u skoku u dalj (5,26m), druga je bila u utrkama na 100m prepone (17,50), 200m (27,46) i 800m (2:50,38 ), kao i u skoku u vis (1,52m) te bacanju kugle (6,35m), dok kao trećeplasirana završava u bacanju koplja (11,44m).Osim Jane, srebrna je bila i kadetkinja, koja u šestoboju osvaja 3485 bodova i, u konkurenciji 12 natjecateljica, osvaja titulu viceprvakinje.Mia je bila druga na 100m prepone (14,86) i u skoku u dalj (5,15m), treća u bacanju kugle (8,89m), peta u skoku u vis (1,55m), sedma na 600m (1:53,30) i deseta u bacanju koplja (19,51m).Za kraj, jedini među damama (ali s najviše “posla” jer nastupa u desetoboju), mlađi junior, osvaja 5056 bodova te natjecateljsku sezonu zatvara brončanom medaljom.Franko pobjeđuje na 100m (11,37) i 400m (51,31), osvaja treće mjesto na 1500m (5:00,13), u skoku u dalj (6,02m) i svim bacanjima (kugla 10,28m, disk 23,75m, koplje 34,48m), a četvrto na 100m prepone (16,03) te u skoku u vis (1,56m).Možda smo trebali iskoristiti “” – brata blizanca, inače mlađejuniorskog prvaka u skoku s motkom, da nastupi umjesto Franka (gledali ste one filmove gdje se dva blizanca snalaze u školi, ne?) jer naš Franko, baš u ovoj disciplini, nema mjeru te ostaje korak do naslova viceprvaka.Ali postolje je postolje!Pitajući trenere za komentar nastupa, svi su u glas rekli: “”.Kako i ne bi bili – četiri natjecatelja. četiri medalje!