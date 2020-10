puno zanimljivih

Portanovi

kriznim vremenima

nova otvorenja

četvrtak, 15. listopada 2020.

Đakovačke delikatese

suhomesnatih proizvoda

T-bone steak, Ribeye steak, Club steak, Tomahawk steak i Đakovački steak

petak 16. listopada 2020.

4. po redu Izložba kolekcionarskih autića

sve vrste motornih vozila

2.000 primjeraka

Autići Osijek

do 25. listopada 2020.

14. listopada 2020.

do 19:30 sati

veliku akciju snižavanja

15. listopada 2020.

novih kolekcija

međusezonska sniženja

najpovoljnije kupnje

50% povoljnije

subotu, 17. listopada 2020.

humanitarnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

[Sponzorirani članak]

Ovaj tjedan bit ćedogađanja u, a krećemo s onim što nas sve najviše veseli u ovim, a to su, na prizemlju centra u neposrednoj blizini Konzuma svoja vrata otvara brand. Radi se o ponudi tradicionalnihod Crne slavonske svinje. U ponudi u Portanovi pronaći ćete Đakovački: kulin, slaninu, suhi kare, kulinovu seku, čvarke, šunku, suhi vrat, svinjsku mast, odimljeni buncek te svježe i smrznuto meso Crne slavonske svinje. Ima tu još puno zanimljivih stvari, ali čisto da vam zagolicamo maštu i otvorimo apetit, izdvojit ćemo još i steakove, i to:Već sljedeći dan, u, selimo se na 1. kat ispred Müllera gdje započinjeu Portanovi. Kolekcionari koji cijeli život skupljajuu džepnim izdanjima donose u Portanovu prekoiz svoje rijetke i vrijedne zbirke. Neki od autića na tržištu vrijede i po nekoliko tisuća kuna, ovisno o količinama izdanih modela i njihovoj popularnosti. Velika izložba malih autića koja je organizirana u suradnji s Klubom kolekcionarau Portanovi će biti sveNapominjemo i važnu obavijest iz Konzuma, a to je da će, raditi skraćeno,kako bi se pripremili zacijena za više o 1.000 proizvoda koja krećeA kad smo već kod snižavanja cijena, ne smijemo vam prešutjeti da su u velikom broju trgovina u Portanovi osim dolaska, u tijeku i. Portanova je opet mjesto, pa po prihvatljivim cijenama možete nabaviti komade iz aktualnih jesen/zima kolekcija. Možda nisu onako velika kao sezonska, ali pronašli smo mjesta na kojima možete proći i doI još podsjećamo da se u, u Portanovi organizira još jedna u nizu. Djelatnicičekaju vas od 16 do 19 sati na 2. katu Portanove.