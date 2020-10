promicanja i zaštite mentalnog zdravlja

S ciljem10. listopada se u organizaciji(WFMH) obilježava, a ovogodišnji je slogan "". Time se želi naglasiti važnost dostupnosti usluga mentalnog zdravlja za svakoga, neovisno o tome kakvog je materijalnog statusa i gdje živi.Protekli mjeseci donijeli su mnogei očekuje se da će se potreba za mentalnim zdravljem i psihosocijalnom podrškom znatno povećati u sljedećim mjesecima i godinama.S obzirom na to da su se brojne škole priključile međunarodnomprojektu pod nazivom "" ("Ja i sva moja lica"), jedna od uvodnih aktivnosti bila je obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Okoiz deset europskih država () sa svojim su učenicima tijekom cijelog tjedna provodili aktivnosti kako bi promovirali važnost brige za mentalno zdravlje.“, izjavila je psihologinjaiz, koja je uz učitelja informatikeizzapočela ovaj hvalevrijedan projekt u vrijeme kada se svakodnevni život znatno promijenio kao rezultat pandemije COVID-19.Kroz projekt se potiče učenike navlastitih emocionalnih stanja, kvalitetnu komunikaciju s bližnjima, suradnju i traženje podrške u vlastitoj zajednici. Učenici uče o mentalnom zdravlju kroz različite zanimljive aktivnosti i teme, primjenjujući svoje trenutno iskustvo. Projektne aktivnosti redovno se objavljuju na TwinSpace stranici projekta "Me, Myself & I".Brojni učenici nastavljaju i dalje surađivati s vršnjacima iz drugih škola i zemalja, pokazujući jedni drugima kako, što rade u slobodno vrijeme, kako se opuštaju, kako i s kim razgovaraju o osjećajima i problemima.Planirane aktivnosti će mnogima dobro doći, ne samo djeci, nego i njihovim učiteljima i ostalim zaposlenicima u školama. Ne smijemo zaboraviti da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja!