17 sati i 50 minuta

Željezničkog kolodvora

Studentski vlak

21 sati i 44 minute

Osječko-baranjskoj županiji

Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željka Ukića

Ivana Anušića

Uvodimo i novu liniju nagibnog vlaka, takozvani Studentski vlak koji će iz Zagreba voziti prema Osijeku petkom popodne, a iz Osijeka prema Zagrebu nedjeljom popodne. Vrijeme vožnje će biti manje od četiri sata, što je gotovo sat vremena brže nego od sada

Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

10,7 milijardi kuna

3.338.108.000,00 kuna

novu ponudu

subvencionira prijevoz

Želja nam je dodatno potaknuti studente da koriste usluge Hrvatske željeznice, Osječko-baranjska županija će od 1. siječnja 2021. godine u potpunosti subvencionirati prijevoz studenata vlakom. Studenti s područja naše županije, bez obzira gdje u Hrvatskoj studiraju imat će besplatan prijevoz

unaprijedila kvaliteta

Tekst: OBZ.hr

Foto: Dalibor Bauernfrajnd/Foto-arhiv031

Danas je us osječkogprvi put krenuo „“ za Zagreb koji na odredište stiže u. Ovaj će vlak iz Osijeka za Zagreb voziti svake nedjelje, a iz Zagreba za Osijek petkom i to u 16 sati i 30 minuta kako bi u Osijek stigao u 20 sati i 26 minuta.Linija je to najavljena prije nekoliko tjedana unakon sastanka predsjednikai župana Osječko-baranjske županije– rekao je tom prilikom Željko Ukić.Na 11. sjedniciodržanoj početkom ovog tjedna u Našicama potpisan je Dodatak 2 Razvojnog sporazuma za područje pet slavonskih županija. U Razvojni sporazum ušli su razvojni i strateški projekti, a riječ je o 38 projekata ukupne vrijednosti. Na području Osječko-baranjske županije riječ je o 10 strateških projekata ukupne vrijednostimeđu kojima je i rekonstrukcija Kolodvora Osijek. Zajednički projekt na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije je rekonstrukcija pruge Osijek – Virovitica vrijedna više od milijardu kuna.Od Nove godine i Osječko-baranjska županija uvodiza studente. U suradnji s HŽ PPstudenata vlakom i to za sve studente koji imaju prebivalište na području županije, a studiraju bilo gdje u Hrvatskoj. Do sada je ta subvencija iznosila 25%.– rekao je župan Anušić.A kako bi seprijevoza, od 15. listopada jedan niskopodni vlak povezivati će Osijek i Vinkovce, a u budućnosti se osim rekonstrukcije pruge i obnove osječkog kolodvora očekuje i nastavak modernizacije HŽ-ove flote na području istoka Hrvatske