Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Mnogi se ljudi pitaju kada će se moćiprotiv gripe. Cijepljenje protiv ovogodišnje gripe još uvijekRazlog je to što cjepiva još uvijek nisu stigla. Tek kadadistribuira cjepiva liječnicima obiteljske medicine, cijepljenje će moći započeti. To bi, prema nekim najavama, trebalo biti do 20. ovog mjeseca. No, cijepljenje je uvijek počinjalo između 1. i 15. 11., a razlog je trajanje imuniteta: ukoliko bi cijepljenje počelo već u listopadu, i zaštita će trajati kraće, a poznato je da sezona gripe traje do kraja veljače / početka ožujka.Ove će se godine cijepljenje odvijati u. Naime, zbog općih preporuka nadležnih tijela da se ljudi cijepe protiv gripe u okolnostima korona pandemije, očekuje sepacijenata za cijepljenjem.Problem može biti to što jenaručenih cjepiva bazirana na prošlogodišnjim potrebama. Iako su liječnici ove godine zatražili, pitanje je hoće li ga biti dovoljno za sve zainteresirane.Ljudi stariji od(onkološki pacijenti) imat će prioritet i oni će se cijepiti, dok se ostali pacijenti mole za strpljenje. Ostali pacijenti mogu sami nabaviti cjepivo u ljekarni te onda doći u ordinaciju gdje će biti cijepljeni, a novina je što moraju prethodno od svog liječnika dobiti recept. Važno je da se pacijent unaprijed dogovori s liječnikom kada doći na cijepljenje te cjepivo kupi neposredno prije kako bi cijepljenje imalo najveći mogući učinak. Liječnici će recepte izdavati svima koji to zatraže, osim onima koji imaju(alergije na cjepivo, burne reakcije...).Iako liječnici cjepiva još, u ljekarnama se ono može nabaviti. Dobra je praksa dogovoriti se s ljekarnikom da se pacijentu čuva cjepivo do početka cijepljenja, odnosno do trenutka kada se pacijent dogovori s liječnikom kada će obaviti cijepljenje.Liječnici obiteljske medicine imaju bazu podataka rizičnih osoba, kao i osoba koje se godinama redovito cijepe. Kada cjepivo stigne, zbog mjera trijaže uslijed Covid-a pacijenti će se pozivati u ordinacije po rasporedu kako bi se izbjeglo da svi nagrnu odjednom i izlože sebe i druge. Svi prioritetni slučajevi dobit će cjepivo, možda ne u prva tri dana, ali dovoljno rano da se razvije imunitet.Što se broja zainteresiranih za cijepljenje ove godine tiče, kod nekih liječnika on je višestruko veći nego je to bio slučaj prethodnih godina.Podsjetimo, važnost cijepljenja očituje se unašeg vlastitog imuniteta, ali i u sprečavanju toga da osoba dobije i gripu i Covid što će znatno otežati prepoznavanje simptoma i brzinu reakcije jer se lakše nositi s jednom bolešću nego s dvije istovremeno.Na pitanje je li moguće razlikovati simptome, liječnici su skeptični. Gripa obično počinje općim simptomima poput, dok uz Covid, koliko se sada zna, ne ide visoka temperatura već. Covid karakterizira gubitak, no to se zna događati i u slučajevima kada se gripa razvije.Posebno je važno da se svatko tko posumnja da je bio u kontaktu s nekim tko bi mogao biti zaražen Covidom čim prije javi svompa će se onda pretragama utvrditi o čemu se radi.