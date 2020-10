5. Filmske RUNDE, revije hrvatskog kratkog filma

16. i 17. listopada 2020.

kinu Urania

Tekst i foto: Ines Jokoš

Predstavljamo program, koja se održavau Osijeku.Glavni program čine Festivalska i Studentska RUNDA.Festivalska RUNDA je premijerni program nagrađivanih filmova koju činekoji nakon nizakonačno stižu i na osječko platno. Ovogodišnji je program istovremeno mediteranski topao i hrabar te jamči zagrijavanje za kvalitetnu kratku filmsku formu”. U Festivalskoj RUNDI gledamo animirano - dokumentarni film Mačka je uvijek ženska redateljica, eksperimentalno - dokumentarni film Porvenir redateljice, Njemački inat redateljice, animirani film Demonstracija briljantnosti u 4 čina redateljicete igrani film Druker redateljaStudentska RUNDA tradicionalno prikazuje premijere zanimljivih nagrađivanih kratkiša studenata, a ove godine drago nam je predstaviti i filmove Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, ali i autorske filmove nastale filmskom edukacijom u Kinoklubu Zagreb. U Studentskoj RUNDI predstavljamo filmove: Grow up to be a little tree redateljice, dokumentarni film Bez lica redatelja, igrani film Groblje slonova redatelja, eksperimentalne filmove Dnevnik, redateljicei Jabuka, tri dvopeka, jogurt redateljicei igrani film Južno voće, redateljaFokus profesija - GLUMAFOKUS runda zamišljena je kao višegodišnji program u kojemu se edukativnim i filmskim programima predstavljaju grane filmske profesije, a ove godine fokus profesija je GLUMA. U suradnji s platformom Croatian.film zamolili smo stručno povjerenstvo osječkih glumaca (i javnost da od 15 igranih filmova u izboru filmskoga kritičaraizaberu pet filmova koje bi izdvojili kao primjer izvanrednoga glumačkog ostvarenja i snažne režijsko-glumačke sinergije. Njihov izbor za sada će ostati tajna, pridružite nam se na prikazivanju najboljih 17. listopada 2020. u 18:00 sati u kino klubu kina Urania.Premda su glumci uglavnom ispred, a redatelji iza kamere, teško je ponekad pronaći točnu granicu između njihova stvaralaštva i doprinosa filmskome djelu. Ne čudi činjenica da glumci ponekad zažele biti „iza kamere“ kako bi ispričali svoju priču, a u četiri kratka igrana filma vidjet ćete zanatski zanimljiva ostvarenja poznatih hrvatskih glumaca koji su se ovoga puta našli u ulozi – redatelja. Gledamo filmove Janje redateljice, Malo se sjećam tog dana redatelja, Tek tako redateljicei Na vodi redateljaUlaz je besplatan za sve posjetitelje uz ograničen broj sjedećih mjesta i uz pridržavanje epidemioloških mjera. Aktivnost programa provodi se uz financijsku podršku HAVC-a, DHFR-a, Zaklade "Kultura nova" te grada Osijeka.