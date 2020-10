Krunoslav Capak

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Ravnatelj HZJZ-a i član Nacionalnog stožera Civilne zaštitenajavio je jučero obveznom nošenju zaštitnihKonkretno, nošenje maski će biti uvedeno za sve, kao i za mjesta na otvorenim prostorima gdje jebliski kontakt, poput stajališta zaMaske bi se nosile i ui sl. pri čemu se to nza vrijeme konzumacije jela i pića već prilikom dolaska ili odlaska, odlaska na toalet, pušenje i sl.Capak je rekao da se oza nošenje maski u zatvorenim prostorima razgovara u sklopu priprema zai dolazak drugih respiratornih infekcija (gripa). Predstavnici Nacionalnog stožera nastavit će razgovore s ugostiteljima ali i s Hrvatskom biskupskom konferencijom vezano uz nošenje maski u vjerskim objektima.Razgovaralo se i o. Capak kaže kako su ugostitelji za pojačanje kontrola Državnog inspektorata i njegovih inspekcija inače će 'stradati' oni koji se drže mjera, a ne oni koji ih se ne drže.Što se tiče nadolazeće sezone skijanja, smatra da skijanje samo po sebiali jest putovanje, boravak u hotelu, kafićima, noćnim klubovima ili vožnja u gondolama koje primaju oko 50 ljudi i sl. pa te stvari koje su rizične epidemiolozi ne preporučaju.Ovisno o epidemiološkoj situaciji, preporučat će se nošenje maski i u drugim okolnostima.Capak je zaključio kako će to biti doneseno u formi preporuke. Datum za nove preporuke još, ali to će biti "vrlo brzo".