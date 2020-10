do 1. studenog 2020.

1. studenog

[Sponzorirani članak]

Tradicionalna Algebrina jesenska posebna ponuda traje, do kada svi koji žele usavršiti svoja znanja, pa potom i potražiti nova i bolja radna mjesta temeljena na novim kvalifikacijama, mogu upisatiIskustva brojnih polaznika tijekom godina pokazuju kako se ulaganje u cjeloživotno obrazovanje itekako isplati, naročito ako se stječu vještine koje su danas prepoznate kao ključne na tržištu rada, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Popusti koje ovom prilikom nudi Algebra na raspolaganju su u svim gradovima diljem Hrvatske za sve programe uključene u akciju koji se provode u obliku nastave u učionici, ali i u online formatu. Nama najbliža poslovnica za edukaciju u učionici je Algebra u Osijeku na adresi Eurodom - Vukovarska 31.Pogodnost pri upisu se odnosi i na novije programe obrazovanja u Algebri, one zaProgrami obrazovanja koji su ovom prilikom dostupni uz popust od 20 posto uključuju i onete brojne vještine vezane uz grafički i digitalni dizajn (uključujući).Na raspolaganju su i programi obrazovanja koji kombiniraju poslovne i digitalne vještine – poput programa– koji su tradicionalno među najtraženijim obrazovnim programima u Algebri. Činjenica da interes za ove programe ne jenjava pokazuje kako se radi o vještinama koje poslodavci traže a koje pojedinci lako mogu ponuditi i kroz samostalni rad, tzv. freelancing, tvrtkama i klijentima na tržištu.Onima koji ovom prilikom žele steći osnovne informatičke vještine na raspolaganju su, uz popust od 20 posto i, stjecanje ECDL kvalifikacija (. Popust također vrijedi i za programe obrazovanja za knjigovodstvo ().Svi oni koji žele uloviti ovu sjajnu jesensku akciju trebaju požuriti što prije jer ista traje do! Dodatne informacije i prijave moguće su na web stranicama Algebre - Jesenska akcija u Algebri!