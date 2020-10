11. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Tekst: Radio Osijek

Foto: Krunoslav Inhof/Radio Osijek

U Našicama je danas održanakoju je vodio predsjednik VladeSavjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovan je 2017. kao savjetodavno tijelo koje koordinira provedbu i praćenjefondova Europske unije u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem kojim je osiguranoiz europskih fondova isključivo za projekte razvoja na području pet slavonskih županija.Plenković je izvijestio kako je u Projektu Slavonija, Baranja i Srijem do sada ugovoreno, odnosnoalokacije sredstava, a isplaćeno je, što predstavlja povećanje odugovorenih sredstava iisplaćenih sredstava u odnosu na posljednju sjednicu Savjeta u Vukovaru.Plenković je dodao kako je prvi put osigurana- 22 milijarde eura iz europskog proračuna za idućih sedam godina, što je posebno važno za Slavoniju, zate politiku koja se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj. Također, danas će se proširiti razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem kako bi se ozakonile izmjene za već utvrđene projekte te utvrdili projekti za koje do sada nisu bila osigurana sredstva. U razvojni sporazum također će se uključiti strateški projekti, njih 38, vrijednih 10,7 milijardi kuna. „“, zaključio je Plenković.Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unijerekla je kako su u Osječko-baranjskoj županiji do sada ugovoreni projekti u vrijednosti većoj od pet milijardi kuna, a isplaćeno je. U svih pet slavonskih županija provode se i zajednički projekti putem pogranične suradnje vrijedni više od četiri milijarde kuna. U sklopu priprema za novo programsko razdoblje Europske unije od 2021. do 2027. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova osiguralo je tehničku pomoć Svjetske banke za izradu teritorijalne strategije za projekt Slavonija, Baranja i Srijem čije su ključne strateške grane gospodarstva ulaganje u informacijsko-komunikacijske tehnologije, prehrambeno-prerađivačke industrije, drvno-prerađivačke industrije i daljnji razvoj kontinentalnog turizma.Tramišak je podsjetila kako je u, potpisanom 2018., u svih pet slavonskih županija bilo ugovoreno 13 projekata, vrijednih 681 milijun kuna, a današnjim potpisivanjem dodatka 2., strateški projekti u tome sporazumu povećat će se na više od 11 milijardi kuna. Neki od strateških projekata u tome dodatku sporazuma su projekt izgradnje i opremanja novog osječkog, vrijedan dvije milijarde kuna, izgradnjau vrijednosti od 354 milijuna kuna te rekonstrukcija i proširenje osječke, vrijedna 395 milijuna kuna.