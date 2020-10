Policijske uprave osječko-baranjske

40 vozača

292 prekršaja

Najveća prisutnost alkohola

52-godišnji

2,98 grama

45-godišnji

prije stjecanja prava

40000 kuna

25-godišnji

,22 grama

21-godišnji

prije stjecanja prava

20000 kuna

48-godišnjem

43-godišnji

1,37 grama

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U razdoblju od 2. do 4. listopada, na područjuu prometu je zaustavljenood kojih 32 vozača osobnog automobila, 6 vozač bicikla, 1 vozač traktora i 1 vozač motocikla, koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Evidentirano je jošod kojih 150 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 32 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 22 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja odbijanja ispitivanja na prisutnost alkohola u krvi vozača, 1 upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, 1 odbijanje ispitivanja na prisutnost alkohola u krvi vozača i 81 ostali prekršaj.evidentirana je 4. listopada, oko 18,50 sati, u Đurđenovcu, kada je u prometu zaustavljen biciklisthrvatski državljanin iz Đurđenovca te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.U petak, 2. listopada, oko 00,40 sati, u Đakovu, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Hrkanovaca Đakovačkih koji je upravljao osobnim automobilomna upravljanje te se odbio alkotestirati. Smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova.Oko 2,20 sati, u Osijeku, u Erdutskoj ulici, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobilahrvatski državljanin iz Đakova. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1po kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.Oko 18,40 sati, na državnoj cesti broj 517, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Luča koji je upravljao osobnim automobilomna upravljanje te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Oko 23,25 sati, na županijskoj cesti broj 4058, između Feričanaca i Beljevine, dogodila se prometna nesreća-slijetanje s ceste s materijalnom štetom.Vozačuhrvatskog državljaninu iz Feričanaca evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od 1,67 grama po kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21500 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu 4. listopada, oko 19,42 sati, u Svetom Đurađu, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Tenja. Vozaču osobnog automobila evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda. - izvijestila je PU osječko-baranjska