Tekst i foto: Stipe Cigić

održalo se ovog vikenda u Zadru te na parketima dvoranaokupilo. Titula najboljih pripala je odbojkašicamakoje su u napetom finalu pobijedile3:2 (12:25, 25:20, 26:24, 16:25, 16:14). Sve utakmice igrale su sete uz pridržavanje strogih epidemioloških mjera."’ – izjavio je nakon utakmice trener ŽOK OsijekOdbojkašice Osijeka na putu do finala pobijedile su ekipe. Finalna utakmica s Mladosti bila je neizvjesna do samog kraja, a borbene odbojkašice Osijeka zasluženo su odnijele pobjedu." – izjavila je nakon utakmice kapetanica ŽOK OsijekTreće mjesto pripalo je ekipikoja je slavila nad odbojkašicamaCO 3:1 (25:12, 20:25, 25:19, 25:18 ). Najbolja tehničarka prvenstva je(ŽOK OSIJEK), najbolja blokerica(HAOK MLADOST), najbolji libero(ŽOK OSIJEK), najbolja primačica(OK SPLIT), najbolja pucačica,(ŽOK OSIJEK), a najbolja igračica je(HAOK MLADOST).Posebno treba istaknuti igračicu OK Umagkoja je nagrađena za fair play. Ema je u utakmici s Rijekom, nakon jedne dvojbene situacije koja je odlučivala pobjednika, priznala da je posljednja dirala mrežu. Time je ekipa Rijeke izborila pobjedu i plasman u polufinale, a Ema pokazala poštenje svojstveno samo velikim sportašima.