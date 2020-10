Tvrtka Mono

Natječaj za studentske stipendije

IT studentima

Tko može konkurirati za stipendiju?

U obzir dolaze redovni studenti 2. i 3. godine preddiplomskog studija te 1. i 2.

godine diplomskog studija sljedećih visokih učilišta:

Što nude?

Koje su obveze stipendista?

Kako odabiru stipendiste?

Sljedeći kriteriji daju prednost kod odabira:

Što ako se stipendist predomisli?

Kako se prijaviti?

Prijava mora sadržavati:

Tko je Mono i čime se bavi?

Tekst i foto: Jasenka Pejaković

raspisala jeu novoj akademskoj godini 2020./2021.! I ove jeseni pružaju priliku najboljimda postanu Mono stipendisti i svoju karijeru započnu u rastućem timu u Osijeku, koji trenutačno čini 100 stručnjaka za dizajn, razvoj i testiranje softvera.Stipendiraju petero (5) studenata i studentica, kojima po završetku studija nude i posao.- Odjel za matematiku, Osijek- FERIT, Osijek- srodni fakulteti i studijski programi u području računarstva izvan Osijeka.- Stipendiju u iznosu od najmanje 1.750 kuna do maksimalno 3.000 kuna kroz 12 mjesečnih obroka tijekom čitave akademske godine (isplate od 1. listopada do 30. rujna tekuće ak. god.).- *Stipendiju u iznosu od 3.000 kuna nude studentima završnih godina (3. godina preddiplomskog studija i 2. godina diplomskog studija - ukoliko student ne nastavlja školovanje na poslijediplomskom programu).- Obavljanje stručne prakse.- Komentoriranje završnih ili diplomskih radova.- Mentoriranje u okviru edukacijskog programa za stipendiste.- Posao odmah po završetku studija.- Rad u poticajnom i dinamičnom internacionalnom okruženju uz korištenje najnovijih praksi i platformi.- Redovito izvršavati studentske obveze.- Dovršiti studij u roku od 6 mjeseci od završetka posljednje akademske godine.- Obaviti u Monu studentsku praksu u najkraćem trajanju od četiri (4) radna tjedna u početnoj godini stipendiranja, kao pripremu za daljnje edukacijske aktivnosti.- Sudjelovati u edukacijskom programu i raditi na praktičnom projektu koji je njegov sastavni dio u trajanju od najmanje 15 sati mjesečno.- Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu, a prema ponudi koju će dobiti u roku od 30 dana od završetka studija.- Ostati u radnom odnosu u Monu u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju.- Selekcijski postupak uključuje evaluaciju pristiglih dokumenata i selekcijski razgovor.- Kriteriji za odabir su prosjek ocjena te prethodna znanja i vještine u razvoju softvera koja utvrđujeju tijekom selekcijskog razgovora.- visoka motivacija- nagrade, dodatne edukacije i certifikati- visoki prosjek ocjena tijekom studiranja- visoka razina stručnih znanja.- Ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga, stipendist će vratiti cijeli iznos stipendije.- Ukoliko radni odnos prestane zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze, stipendist će vratiti razmjerni dio stipendije.- Prijava se vrši na adresumotivacijsko pismo, životopis i prijepis ocjena svih položenih ispita. Ako ih student posjeduje, može priložiti i preslike potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju.- Jedni su od vodećih hrvatskih izvoznika softvera te drugi globalni lider u upravljanju procesom registracije lijekova u farmaceutskoj industriji sa svojim softverom i skupom alata Mono eCTD Office.- Bave se razvojem naprednih softverskih rješenja s primjenom u medicini, farmaciji, financijama, bankarstvu, energetici te velikom broju drugih industrijskih sektora.- Klijenti su - i startupi i velike multinacionalne kompanije na svim kontinentima i u svim dijelovima svijeta.- Dobitnici su mnogih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja:- četverostruki su dobitnici Zlatne kune kao najbolja mala tvrtka u regiji, nagrađivani su kao jedna od najbrže rastućih tvrtki Centralne Europe, s prestižnom titulom Hidden Champion prepoznati su kao jedna od rijetkih i vrlo uspješnih malih i srednjih tvrtki koje mogu imati značajnu ulogu i gospodarskom razvoju i inovacijama zemlje…- Daljnji rast i razvoj planiraju na implementaciji sustava koji u sebi sadrže elemente tehnologija strojnog učenja, umjetne inteligencije i podatkovne znanosti te sličnih naprednih područja.- Aktivno rade na rastu i razvoju stručne zajednice putem udruge Osijek Software City, čiji su jedini od osnivača. Uskoro postaju i prvi stanari IT parka Osijek, budućeg regionalnog tehnološkog središta.Natječaj je otvoren do 6. studenoga 2020. godine. Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom.