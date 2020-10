Filozofskog fakulteta Osijek "Otvoreni četvrtak"

popularno-znanstvenih predavanja

Jasna Poljak Rehlicki

Stephanie Jug te Luka Vrbanić

Luki Pejiću, Domagoju Kostanjevcu i Petri Pekarić

18 sati

ffos.unios.hr/znanstveni-portal/otvoreni-cetvrtak-filozofskog-fakulteta

facebook.com/otvorenicetvrtak

I ove se akademske godine nastavlja projekt. Kao što je mnogima već poznato, riječ je o nizus temama iz društvenih i humanističkih znanosti. Kroz projekt predavači dobivaju priliku podijeliti s javnošću rezultate svojih istraživanja te istodobno dobiti korisne povratne informacije.Osim što se prikazuju rezultati raznih istraživanja, nakon svakog predavanja slijedi poticajna rasprava. Iako su predavači većinom profesori s osječkog Filozofskog fakulteta, to nije pravilo ni uvjet. Sudionici Otvorenog četvrtka često su i istraživači s drugih znanstvenih institucija, kao i slobodni istraživači koji se bave temama koje se mogu uklopiti u ovakav koncept javnih predavanja.Od ove akademske godine došlo je do „smjene“ u vodstvu Otvorenog četvrtka. Nakon četiri uspješne godine doc. dr. sc., doc. dr. sc.predali su štafetu dr. sc.. Uz uobičajenih osam predavanja u redovnom terminu, u ovom su ciklusu novi voditelji odlučili organizirati i jednu tribinu, a od sljedeće akademske godine u svakom bi se ciklusu organizirale po dvije tribine o relevantnim društvenim temama.Kao i dosad, predavanja će se održavati jednom mjesečno, odnosno četvrtkom u učionici 54 (II. kat) s početkom una Filozofskom fakultetu Osijek (Lorenza Jägera 9).Sva će predavanja biti posljednji četvrtak u mjesecu, dok će se predavanje u prosincu održati ranije zbog božićnih i novogodišnjih blagdana. U ožujku nas uz predavanje očekuje i ranije najavljena tribina. Ulaz je na sva događanja slobodan.Ukratko, nadolazeći ciklus Otvorenog četvrtka, čiji će program biti realiziran od listopada 2020. do svibnja 2021., obiluje različitim sadržajima. Posjetitelji predavanja moći će poslušati izlaganja posvećena nizu tema – od suvremene kinematografije, prevođenja sa skandinavskih jezika i povijesti pića do aktualne reforme obrazovanja, rodnih odnosa i emocionalne inteligencije.Više o Otvorenom četvrtku možete saznati na sljedećoj poveznici:, a svakako ih pratite i na Facebooku:Za ona predavanja za koja su predavači dali suglasnost bit će organiziran i prijenos uživo preko YouTube kanala Otvorenog četvrtka. Sve upite možete poslati na