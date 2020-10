jednomjesečne

Tekst i foto: Osijek031.com

Nakonodgode danas (četvrtak) bi u cijeloj Hrvatskoj trebao zaživjeti sustav, no oneće u nekim slučajevima ipak ostati u upotrebi, izvještava RTL danas Simbol domaćeg zdravstvenog sustava, papirnate crvene uputnice za pregled kod liječnika specijalista, od danasodlaze u povijest. Zamijenit će ih njihova elektronička varijanta i to nakon što je njihovo uvođenje zbogbilo prolongirano za mjesec dana.Digitalizacija bi trebalapacijenata koji svakodnevno pohode ordinacije svojih obiteljskih liječnika, pogotovo dok traje epidemijaUputnice i e-naručivanje liječnicima nisu strani, jer oni to rade već četiri ili pet godina. Implementiran je, međutim nije bilo dostupno sve što je trebalo biti dostupno.Papirnate uputnice će ipak ostati u upotrebi, ako se pacijenta upućuje ukoja ima ugovor s HZZO-om, ali i kada, primjerice, padne server ili nestane struje.I liječnici i pacijenti jedva su dočekali uvođenje elektronskih uputnica koje bi im svima trebale olakšati život. Po novom, pacijenti će jednostavno doći na pregled samo sa. Također, e-uputnice trebale bi uštedjeti vrijeme, ali i novac jer više ne bi trebalo biti troškova za tiskanice, tonere i pisače.Dakle, hrvatsko zdravstvo po pitanju elektronskih uputnica konačno ulazi u. Zašto im je toliko dugo trebalo? Vjerojatno su u doba modernih tehnoilogija ušli vozeći se Hrvatskim željeznicama...