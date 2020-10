Ivan Anušić

sedam gradova

35 općina

Osječko-baranjske županije

šest aktualnih tema

Uloga jedinica lokalne samouprave u borbi protiv komaraca

komaraca

konkretan prijedlog

I ove godine ponovila se najezda komaraca i opet se nije mogla kontrolirati. Na tu opasnost upozoravao sam i na sastanku koordinacije načelnika i gradonačelnika u siječnju ove godine te najavio se problem može ponoviti i tada će doći do međusobnog optuživanja, što se i dogodilo. Kada su komarci krenuli, Grad Osijek je počeo optuživati općine, jedne općine su optuživale druge općine i gradove, a uglavnom se prst upirao u Županiju. Podsjećam da je Osječko-baranjska županija prošle godine interventno reagirala u vrijeme najveće najezde komaraca, od Vlade RH uspjeli smo ishoditi 1,3 milijun kuna, izdvojili smo i vlastitih 3,7 milijuna kuna, nabavili sredstva, tretirali cijelo područje županije s dva aviona i riješili problem. Međutim, sredstava za tu namjenu trebali su isplatiti gradovi i općine, što je njihova obveza, no županija je intervenirala jer je bilo nemoguće živjeti. Tada smo se dogovorili da će Županija ubuduće obavljati svoju zakonsku obvezu, dakle monitoring i davanje preporuka, a ostalo je obveza lokalne samouprave. Donijeli smo i strategiju kako se ubuduće boriti protiv komaraca, no opet smo ove godine imali problem

Svjestan ukupne situacije, ne želim da se ponovi prebacivanje odgovornosti i krivnje nego predlažem rješenje te situacije. Problem se može i treba riješiti, i to jednom za sva vremena. Potrebno je osnovati jedinstvenu javnu ustanovu ili trgovačko društvo, što sam već predložio, no nekoliko općina je tada to odbilo. Sada ovaj model ponovno predlažem jer jedno rješenje u borbi protiv komaraca je zajednički nastup i jedinstven pristup na području cijele županije, sve drugo je uzalud

podjelu troškova

Vlade RH i resornih ministarstava

Hrvoje Bekina

sustavima navodnjavanja

Silva Wendling

Snježana Raguž

Tomislav Barbarić

Tekst i foto: OBZ.hr

Županodržao je radni sastanak s gradonačelnicimai načelnicimas područja. Na dnevnom redu bilo je, no najveću pozornost dobila je točka „“.U uvodnom obraćanju župan Ivan Anušić osvrnuo se na događanja u veziprošle i ove godine te naglasio kako će u roku od mjesec dana svim gradonačelnicima i načelnicima dostavitikonačnog rješavanja problema s komarcima na području cijele Osječko-baranjske županije.- rekao je župan te poručio:- zaključio je župan.Kriterij zabio bi broj stanovnika svake općine i grada, a župan će zatražiti i pomoć. Naravno, Županija će također sudjelovati u tim aktivnostima, pa tako i kupovini nekoliko (2-3) zrakoplova. Konkretan prijedlog uskoro će biti poslan čelnicima gradova i općina, a njihova odluka će biti presudna za daljnja događanja, odnosno hoće li odabrati zajednički pristup i financiranje borbe protiv komaraca, a time i osiguranje normalnog života na ovim prostorima tijekom ljeta, ili će se zadržati parcijalno rješavanje problema komaraca, unaprijed osuđeno na neuspjeh.U nastavku sastanka izlaganje o ukupnom stanju u vezi komaraca podnio jeiz Zavoda za javno zdravstvo OBŽ, a ostale teme koordinacije bile su ona području Osječko-baranjske županije (izlagala je pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu), izmjene poreznih zakona i njihov utjecaj na proračune jedinica lokalne i područne samouprave (pročelnica Upravnog odjela za javne financije) te Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i SPUR te predstojeći natječaji i sredstva EU u sljedećem financijskom razdoblju (ravnatelj JU Županijska razvojna agencija OBŽ).